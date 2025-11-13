為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    投資逾10億 國際品牌飯店插旗府城

    2025/11/13 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    台南旅宿市場再添國際級亮點，福泰飯店集團接手原台南大億麗緻酒店，並與希爾頓集團合作，引進旗下高端品牌「Signia by Hilton」進駐，這也是該品牌在東亞的首家據點、全球第五間據點，投資金額高達十億元，全新飯店預計於明年開幕。

    東亞首家 近景點、商圈與百貨據點

    台南市長黃偉哲說，樂見福泰飯店與希爾頓攜手合作，讓Signia by Hilton落腳台南。飯店位置鄰近多處觀光景點、美食商圈與百貨據點，未來勢必吸引更多國際旅客來訪，提升城市能見度與旅宿競爭力。台南旅宿市場自二〇一八年總房間數一萬二三七九間，成長至今年的一萬六〇〇六間，顯示市場蓬勃發展，也印證國際品牌對台南觀光潛力的肯定。

    目前台南已有多家國際連鎖品牌或星級飯店，房間總數逾二〇〇〇間，多集中於市中心與安平觀光熱區，包括晶英酒店、煙波大飯店台南館、禧榕軒大飯店、富信大飯店、遠東香格里拉飯店、台糖長榮酒店，以及安平地區的大員皇冠假日酒店、雅樂軒、福爾摩沙遊艇酒店等。

    南市觀光旅遊局長林國華指出，國際品牌進駐凸顯台南旅宿市場的成熟與潛力，將持續推動高品質旅宿發展。

    規劃344間客房、560坪會議空間

    福泰飯店與希爾頓集團昨日正式簽署合作，將展開全面翻修工程，規劃三四四間客房、五六〇坪會議空間，並設有水療中心、游泳池與健身房等設施，經營目標成為台南文化特色的五星級新地標。

    「Signia by Hilton」為希爾頓集團旗下高端奢華品牌。Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，飯店將邀請旅客體驗融合台南歷史、人文與美食的國際級服務，呈現兼具國際品質與城市溫度的住宿體驗。

    隨著Signia進駐，台南旅宿商務與國際旅客住宿競爭力將再提升。福泰集團強調，這次投資象徵企業深耕南台灣決心，未來將在飯店經營中導入更多台南元素，打造代表城市風華的國際品牌飯店。

