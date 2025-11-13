馬太鞍溪洪不退 萬榮明利村泡水中

馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，水利署嘗試用鼎塊阻水。（民眾提供）

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，十日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去跡象，明利村低窪地區仍泡在水中，水流沿台九線道路北上往鳳林長橋一帶，水利署佈設擋水板防護並持續在進水點放鼎塊止水。

經濟部水利署長林元鵬指出，將持續拋大型鼎塊來阻水，往北的水流部份用太空包或防汛擋板等來做保護，希望確保排水順暢，水流不繼續往北走，避免影響萬榮國中及鐵路系統。

林元鵬說，淹水主因是進水點剛好是左岸萬榮堤防的最後端，跟堤防相交的部分，其實是一個高地，是道路跟高坎的位置，但因河床淤積狀況嚴重，加上現在各工程單位在做水路改道等工程，河川流入有些擺盪情形，往堤防尾端流入明利社區。

許多撤離的明利村民待在高處看著洪水摧殘家園，家當、車子、貨櫃不斷從村民眼前流過，還有村民透過家裡的監視器，看著洪水往住家內灌，情緒悲痛，覺得當初把堤防尾端再往上游多延伸、加固，或許可以擋下洪水。

村民痛批：「這百分百就是人禍！」當初疏濬一直在南岸光復那邊做，北岸這裡河床也墊高，村民要求水利署在堤防尾端也要做保護，結果水就是從那裡進到社區啊！

萬榮鄉公所指出，最新估算有門牌住戶十九戶、沒有門牌工寮十二戶受災，幸好沒有人傷亡。溢流土地初估面積一百多公頃，十七．五公頃原住民保留地，八十六公頃有受災戶在耕作；撤離五十八人。

馬太鞍溪堰塞湖部分，昨天監測數據水位一〇一〇．〇一公尺，湖區面積約七．四公頃，迄今湖區仍有五十七．六五萬立方公尺蓄水量，蓄水量約為溢流前〇．六三％。

而台九線花蓮馬太鞍溪涵管便道北向便道部分遭沖毀、南向車道路面淹沒，雙向交通全面中斷。花蓮縣警局表示，請用路人改走台九線、台十一線與台卅線，縣道一九三線禁行廿一噸以上大貨車與大客車。

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，右下角為明利馬太鞍聚會所。（民眾提供）

