鳳凰風災全台88傷 農損破千萬

行政院長卓榮泰（中）允諾三星蔥農，補助會迅速到位。 （記者王峻祺攝）

鳳凰颱風侵台帶來驚人雨量，中央災害應變中心統計，截至昨天，颱風造成全台八十八人受傷，農損破千萬，累計積淹水災情一二一件，主要集中宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山，宜蘭縣有十處仍未退水，另一處則在花蓮馬太鞍明利村。

明利村淹水處置及圍堵部分，水利署十一日已進場搶險阻斷水路，並於溢流點拋放大量鼎塊阻水，避免河水再進入市區仍持續施作中，缺口長度約十五公尺，昨日持續進行濬深改水路、擋水工程，避免影響下游萬榮國中、鐵路系統與花四十五線。

請繼續往下閱讀...

軍方一級開設應變中心救災

宜蘭蘇澳地區十一日晚間遭豪雨重創，軍方昨持續編組人員進駐蘇澳前進指揮所，投入災後復原工作。陸軍司令部亦配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為「一級開設」，迅速投入災害搶救。

農業部彙整各縣市資料，截至昨日，全台農損約一一二二萬元，受損區域集中在宜花東地區，農產損失約六七七萬元、主要為二期水稻，畜產損失主要為雞隻，花蓮農田埋沒約四．四公頃。

中央災害應變中心統計，全台總災情四七一件，包括路樹倒塌、民生基礎設施、道路隧道、土石、建物毀損等，曾停電二四三〇三戶，基地台損毀六座、待修復三座；累計十縣（市）政府疏散撤離八五四六人，共八縣市開設六十八處收容所，收容一二〇七人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法