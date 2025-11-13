鳳凰海陸警解除 北部今防共伴大雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

鳳凰颱風在昨晚間十九時四十分從屏東縣恆春鎮登陸，是五十八年來第一個在十一月登陸台灣的颱風。不過它登陸僅廿分鐘，很快減弱為熱帶性低氣壓，並在深晚從台東出海，氣象署在昨晚廿時卅分解除海上、陸上颱風警報。

58年來第一個登陸11月颱

十一月、十二月才登陸台灣的颱風極為少見，分別是一九六七年十一月登陸的颱風「吉達」，以及二〇〇四年十二月登陸的颱風「南瑪都」。鳳凰跟吉達，同為十一月颱，但相隔五十八年。

請繼續往下閱讀...

中部以北、東部注意長浪

氣象署科長林秉煜表示，鳳凰颱風在昨天晚間登陸後迅速減弱為熱帶性低氣壓，隨對流東移，將為南部帶來降雨；東北季風增強過程中，北部有短延時強降雨、雨勢增加。

林秉煜提醒，今天報到的東北季風會和鳳凰颱風減弱後的熱帶性低氣壓產生共伴效應，基隆北海岸地區民眾要注意強降雨，沿海及離島仍會有三到五公尺浪高，中部以北、東半部注意長浪。

下週東北季風更強 低溫探15度

林秉煜表示，今天開始增強的這波東北季風持續影響兩天，將略為降溫，下週一又有更強東北季風南下，為入秋以來最強冷空氣，各地低溫僅十六至十八度，局部地區可能僅十五度，特別在北部地區是相當有感的降溫，提醒民眾注意。

根據氣象署統計，十日凌晨〇時至十二日晚間九時累積雨量，前五名都在宜蘭，包括東澳嶺一〇六五．五毫米、冬山九六七毫米、冬山（冬山消防分隊）九五四毫米、西帽山八五八毫米、蘇澳七七四．五毫米等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法