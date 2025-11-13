為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆風雨大 落石壓斷瓦斯管

    2025/11/13 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市中山二路105巷民宅後方，擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中山二路105巷民宅後方，擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    基隆連日豪大雨，除了十多處積淹水，中山二路一〇五巷九七號旁昨天上午落石壓斷瓦斯管線，發出濃濃瓦斯味，瓦斯公司人員和區公所已前往將管線關閉，擋土牆上方已有明顯裂縫，區公所覆蓋帆布，研議後續復建工作。

    此外中正區調和街山上發現一個疑似堰塞湖，颱風來時溢流到山下路面，造成淹水，區公所將邀各單位研議改善措施。

    基隆市仁正里長陳炳南說，他到場時，聞到濃濃瓦斯味。瓦斯公司已經管線關閉，中山區公所經建課長吳關佑表示，上方的馬尾石擋土牆已傾斜，先覆蓋帆布，避免災情擴大。

    由於前天風雨大，雙北市局部地區放假、桃園市也放假，基隆卻沒有放假，議長童子瑋發文「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」

    議長批不放假 基市府：風雨未達標

    基隆市政府昨表示，基隆依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。

    但童子瑋表示，基隆市從前天晚上開始基隆就下暴雨，累積雨量三百多毫米，雖未達放假標準，但市民生活確實受影響。他質疑各區的民意代表都在忙的時候請問市長在哪裡？他認為應該考慮跟雙北脫鉤，市民優先。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播