基隆風雨大 落石壓斷瓦斯管

基隆市中山二路105巷民宅後方，擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

基隆連日豪大雨，除了十多處積淹水，中山二路一〇五巷九七號旁昨天上午落石壓斷瓦斯管線，發出濃濃瓦斯味，瓦斯公司人員和區公所已前往將管線關閉，擋土牆上方已有明顯裂縫，區公所覆蓋帆布，研議後續復建工作。

此外中正區調和街山上發現一個疑似堰塞湖，颱風來時溢流到山下路面，造成淹水，區公所將邀各單位研議改善措施。

請繼續往下閱讀...

基隆市仁正里長陳炳南說，他到場時，聞到濃濃瓦斯味。瓦斯公司已經管線關閉，中山區公所經建課長吳關佑表示，上方的馬尾石擋土牆已傾斜，先覆蓋帆布，避免災情擴大。

由於前天風雨大，雙北市局部地區放假、桃園市也放假，基隆卻沒有放假，議長童子瑋發文「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」

議長批不放假 基市府：風雨未達標

基隆市政府昨表示，基隆依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。

但童子瑋表示，基隆市從前天晚上開始基隆就下暴雨，累積雨量三百多毫米，雖未達放假標準，但市民生活確實受影響。他質疑各區的民意代表都在忙的時候請問市長在哪裡？他認為應該考慮跟雙北脫鉤，市民優先。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法