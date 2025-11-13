為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    經民連揭露 蔣萬安違法短編450億統籌款

    2025/11/13 05:30 記者林哲遠、何玉華／綜合報導

    立法院前天針對國民黨立委提出的「財政收支劃分法修正草案」三版本舉行朝野黨團協商，最快可交付十二月二日院會二、三讀表決。經濟民主連合（簡稱經民連）昨開記者會揭露，藍白去年通過的「財劃法」修正案，讓台北市政府新增四五〇億元統籌分配稅款，台北市長蔣萬安卻違法不編該筆預算，證明國民黨所提修法版本毫無修正必要。

    北市：以追加減預算方式辦理

    對此，台北市政府主計處嚴正澄清所言「完全不實、請停止造謠」，強調市府依預算法規定，按往例在八月底前向議會提出預算，並說明一般補助款、統籌分配稅額，後續以追加（減）預算的方式辦理，編入中央在八月廿九日後陸續公布相關補助。

    賴中強：藍營新版財劃法 根本不用修

    主計處說明，新版財劃法修法影響的統籌分配稅款及補助款，中央分別在八月廿九日及九月中旬通知，未能納入明年度總預算案；市府在十月廿九日向市議會說明總預算案編製經過，籌編作業及程序都合法，新增的統籌分配稅款會以追加預算的方式編入。

    經民連智庫召集人賴中強批評，蔣萬安「占著茅坑不拉屎」，擱置四五〇億元統籌款不編預算，而台北市明年財政依然是零舉債。亦即台北市政府非常有錢，富得流油，根本不需要這新增的四五〇億元統籌分配稅款；國民黨團卻修法要求中央不得減少對各地方補助比例，形同「劫貧濟富」。經民連就此提出三點訴求，首先，蔣萬安應於十一月底前，將短編的四五〇億元統籌款依法編進明年度歲入預算，並交代歲出用途，否則財政部應取消台北市新增統籌款的分配權利。

    賴中強指，第二，中央應依「地方制度法」第六十九條「對財力較優之地方政府，得取得協助金。」用以填補離島三縣統籌分配稅款的不足，這樣國民黨立委陳雪生與陳玉珍的版本就可以不用修了；第三、台北市這樣的預算編列，證明「財劃法」分配給北市太多了，國民黨團版所提版本硬性規定中央對台北市的一般性補助款不能比先前少，荒謬至極。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播