回收制服、惜食派對 里長+義工創意做環保

台北市環保局昨天表揚六十一名績優環保志工、義工及專職人員及八隊環保義工隊，台北市長蔣萬安出席頒獎並肯定環保志義工的付出；其中有不少里長帶頭發揮創意推動環保，包括內湖區康寧里長鄭秀鳳與明湖國中合作回收學校制服，大學里長吳沛璇舉辦「街道美食派對」宣導惜食及零剩食觀念，大同高中環保義工中隊則走入社區淨街。

環保局表示，獲表揚的團隊中，有許多發揮創意做環保的案例，如萬華區糖廍里長葉玲瑜，帶領義工清理老舊社區街友棄置廢棄物，收集落葉及廚餘製作堆肥，打造香草園及菜圃；菜園里長蔡蕙而以運動結合環保，舉辦河濱健走，邀請里民參加並沿途撿拾河岸垃圾，維護河川環境；內湖康寧里長鄭秀鳳與明湖國中合作回收學校制服；士林區名山里長薛群秀設置二手玩具或衣物無償櫃交換站、流浪植物銀行，實踐資源循環理念。

環保義工大隊副大隊長黃勝宗帶領北投區吉慶分隊每年結合社區大學辦理家電義診，在里辦屋頂設置太陽能板，優異的環保作為在今年獲環境部頒發低碳社區銀級認證；大安區大學里長吳沛璇辦「街道美食派對」宣導惜食及零剩食觀念；大同區隆和里長沈春華使用「數位里辦便民系統」減少用紙。

