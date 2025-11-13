為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市小客車拖吊費擬調至1500元 明年初上路

    2025/11/13 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    保管費也提高 停車格「久停」定義縮短 15天即拖吊

    為改善交通秩序，台北市制定「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，考量車輛久停狀況仍嚴重，另成本上一年拖吊費要倒貼三、四千萬元，台北市停車管理工程處擬修法，昨日於議會法規委員會決議，將原本定義卅日為久停，縮短為十日即為久停，十五天即可拖吊，也將小客車拖吊費用從九〇〇元提高至一五〇〇元，每半天保管費從一〇〇調漲為二〇〇元起跳。交通局長謝銘鴻表示，法規會通過後，盼這會期能順利二三讀，預定明年初上路。

    久停拖吊費每年倒貼逾3千萬

    停管處長劉瑞麟說明，為改善台北市停車秩序，將久停於路邊、路外公有停車場不收費格位，以及委外經營公有停車場車輛都納入管理，最大宗為小客車，現行規定停車卅天為久停，經通知十五天未移後可逕行拖吊，希望修改為十五天久停、七天通知期；成本方面，現行小客車拖吊費用僅跟違規民眾收取九百元，但台北市委外業者付出成本每輛卻高達一三〇〇元， 一年要多付業者三、四千萬元，都由停管基金支應，長此以往入不敷出。

    國民黨議員秦慧珠表示，縮短為「十五+七」模式，在六都算起來還是最寬鬆，台北市土地面積又是六都最小，停車成本最高，法令應更加嚴格，建議改成「十+三」；拖吊還要市民用公帑來倒貼也不合理，建議將小客車拖吊費用修改為一五〇〇元。民進黨議員陳賢蔚也說，定義十天為久停沒問題，與周邊的新北、桃園一致。

    未來保管費 每半天200元起跳

    幾經討論過後，法規會拍板將久停、拖吊的時間修訂為「十+五」模式，十天即為久停，五天張貼書面通知後未移車即拖吊；另將小客車的移置費用訂為一五〇〇元；保管費則由現行費用翻倍，逾五天未取達三倍計，以小客車來說，每半天保管費未來二〇〇元起跳。此案審查通過，將送議會大會審議，通過後即可實行。

    此外，民眾黨議員陳宥丞也指出，該條例僅適用「停管處轄管」的停車場，但學校、區公所等也是公有停車場，卻不受此條例管，不應該一市兩制，多位議員也認同此看法；最終，法規會提出附帶決議，北市其餘機關學校，參考該自治條例規定，於三個月內檢討久停事宜處理方式。

