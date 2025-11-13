輝達進駐北士科 議員籲規劃交通配套

輝達確定落腳在北士科園區，預估就業人口會達到六萬人，議員擔心，北士科交通若未先行規劃，恐成內科塞車翻版。（資料照）

輝達確定落腳在北士科園區T17、T18，北市產業發展局昨到議會財建委員會進行開發現況專案報告。產發局長陳俊安表示，目前北士科園區土地開發率為五八％，並有四十八家企業進駐，預估輝達進駐後，就業人口會到五．五萬到六萬人，約內科三分之二，但北市議員擔心，北士科交通若未先行規劃，恐成內科塞車翻版。

土地開發率58％ 48家企業進駐

陳俊安指出，目前北士科園區土地開發率為五八％，並有四十八家企業進駐，包括中鼎集團企業總部、友華生技、網擎資訊及叡揚資訊等知名企業。專區面積為市有地九．七六公頃加上私有地一五．一三公頃，共有面積廿四．八九公頃，私有土地計有卅七筆，部分土地已完工或正處興建及規劃設計階段，目前有十案興建中、四案已獲都審核定。

李明賢提出質疑，以內科經驗來看，交通是很重要的問題，未來北市府規劃從北士科到內科、南軟變成是產業科技廊帶，目前車流分析等交通衝擊是否做出評估？如內科上下班通勤人口，應該超過十六萬人，住在附近的才四分之一，其他地區或外縣市的則占四分之三，造成上下班塞車狀態，未來北士科進駐飽和之後，常駐就業人口會有多少人？另內科是否有「瘦身計畫」，讓原先在內科相關的AI廠商進駐北士科做產業調整。

福國、承德路口 上班尖峰時段壅塞

陳俊安表示，交通局一直針對北士科整體的交通運輸量能去做檢討，包含福國路、承德路口其實是在上班尖峰時段會出現壅塞情況，透過號誌的秒數調整、左轉中央道的調整，進而舒緩尖峰時段的車潮，目前福國路的延伸工程已經通車，能快速把北士科車潮帶到洲美快速公路，大眾運輸工具則是以公車路網銜接，從北士科到芝山、劍潭捷運站，園區公車包含路網的停靠站點、每班車的間距都會調整，未來也會規劃輕軌系統，總體以滾動式檢討安排。

陳俊安也說，未來如果產專區興建完成，常駐就業人口約落在五．五萬到六萬人之間，為內科三分之二到二分之一的人數。至於內科的AI供應鏈廠，有零星廠商開始規劃，如果要遷移，公司都要內部評估，目前是沒有移動現象。議員陳賢蔚也表示，目前輝達要進駐，北士科公有地僅有九公頃，重點是在私有地，未來恐出現搶地、搶辦公室當二房、三房東賺一手，如何協助私有地銜接真正對AI基地有需求的業者，必須研議辦法。

