新北耶誕城 樂天女孩週末演出

新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」將在11/15、11/16登場。（新北市觀旅局提供）

「二〇二五新北歡樂耶誕城」明天開城，「童樂馬戲嘉年華」將於十五、十六日下午一點至晚上八點半在市民廣場登場，安排一系列精彩逗趣的表演節目，從兒童戲劇、雜耍特技秀到親子帶動跳，樂天啦啦隊也將表演活潑可愛的洗手歌，打造充滿笑聲的節慶週末。

觀光旅遊局指出，十五日由「哇哈哈」兒童劇團率先登場，以生動音樂劇融入魔術、腹語與帶動跳，讓孩子們在歡笑與互動中學習環境保護的重要性；樂天啦啦隊表演活潑可愛的洗手歌，以輕快的旋律與舞蹈，推廣正確洗手觀念。

請繼續往下閱讀...

活動另規劃魔術秀，表演者藉幽默動作與靈巧肢體，創造一幕幕驚喜瞬間；創意與極限兼具的馬戲雜耍，以逗趣爆笑的演出形式，要讓大、小朋友看得目不轉睛；公益團體帶來現場奏樂，弱勢孩童們以真摯音樂，增添溫暖氛圍；二天活動由YOYO家族帶動跳作壓軸，大哥哥、大姐姐將以充滿活力的舞蹈與旋律，讓小朋友開心舞動。

另外，耶誕城活動期間人潮眾多，為營造乾淨、健康、清新無菸的環境，衛生局宣布自十四日起，市府行政園區除了吸菸區外全面禁菸，市府已自十一月一日起展開宣導，十四日開始取締，違規者將依《菸害防制法》裁罰二千元至一萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法