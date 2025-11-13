為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北耶誕城 樂天女孩週末演出

    2025/11/13 05:30 記者黃政嘉、羅國嘉／新北報導
    新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」將在11/15、11/16登場。（新北市觀旅局提供）

    新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」將在11/15、11/16登場。（新北市觀旅局提供）

    「二〇二五新北歡樂耶誕城」明天開城，「童樂馬戲嘉年華」將於十五、十六日下午一點至晚上八點半在市民廣場登場，安排一系列精彩逗趣的表演節目，從兒童戲劇、雜耍特技秀到親子帶動跳，樂天啦啦隊也將表演活潑可愛的洗手歌，打造充滿笑聲的節慶週末。

    觀光旅遊局指出，十五日由「哇哈哈」兒童劇團率先登場，以生動音樂劇融入魔術、腹語與帶動跳，讓孩子們在歡笑與互動中學習環境保護的重要性；樂天啦啦隊表演活潑可愛的洗手歌，以輕快的旋律與舞蹈，推廣正確洗手觀念。

    活動另規劃魔術秀，表演者藉幽默動作與靈巧肢體，創造一幕幕驚喜瞬間；創意與極限兼具的馬戲雜耍，以逗趣爆笑的演出形式，要讓大、小朋友看得目不轉睛；公益團體帶來現場奏樂，弱勢孩童們以真摯音樂，增添溫暖氛圍；二天活動由YOYO家族帶動跳作壓軸，大哥哥、大姐姐將以充滿活力的舞蹈與旋律，讓小朋友開心舞動。

    另外，耶誕城活動期間人潮眾多，為營造乾淨、健康、清新無菸的環境，衛生局宣布自十四日起，市府行政園區除了吸菸區外全面禁菸，市府已自十一月一日起展開宣導，十四日開始取締，違規者將依《菸害防制法》裁罰二千元至一萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播