林口7處廣停用地 議員籲變更為停車場用地

議員蔡淑君建議將林口7個廣停用地變更為可地上地下立體化開發的停車場用地。圖為廣停一。 （翻攝蔡淑君臉書）

新北市區停車位難求，市議員蔡淑君昨質詢建議市府，將林口七處「廣停用地」變更為可立體化開發的「停車場用地」，多元使用。市長侯友宜責成交通局、城鄉發展局評估；交通局長鍾鳴時表示，將徵詢相關單位意見評估。

廣停立體開發 僅限地下使用

蔡淑君說，林口區文化二路至三路商業廊帶，有廣一到廣七等七塊廣停用地，依規定，廣停用地立體開發僅限地下使用，相較之下停車場用地可以地上、地下立體開發，建議變更廣停為停車場用地，可以多元化使用，引入商場或建置運動設施，滿足居民需求。

此外，林口台地有許多山坡地尚未解編，蔡淑君表示，解編有助加速都市更新，當地人口稠密的老街「建成商業區」格局方正，市府的解編草案圖範圍卻奇形怪狀，將民眾的土地切分成好幾塊，必定加重日後地政作業困難、阻礙都計規劃，農業部已言明，建成商業區有全部劃出山坡地範圍的條件，且市府可自行決定，民眾陳情許久卻未獲市府回應。

侯友宜說，已請農業局加速檢討，盼解編更貼近民眾需求。農業局長諶錫輝、城鄉發展局長黃國峰指出，草案範圍是依水土保持專業劃設；中央一九七五年劃定建成商業區，山坡地則是五年後才劃設完成，中央當時可能沒有套疊圖資，這項問題農業局、城鄉局正要著手處理，希望保障既有建築權益，也有利後續都更進行。

