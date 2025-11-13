為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林口7處廣停用地 議員籲變更為停車場用地

    2025/11/13 05:30 記者黃子暘／新北報導
    議員蔡淑君建議將林口7個廣停用地變更為可地上地下立體化開發的停車場用地。圖為廣停一。 （翻攝蔡淑君臉書）

    議員蔡淑君建議將林口7個廣停用地變更為可地上地下立體化開發的停車場用地。圖為廣停一。 （翻攝蔡淑君臉書）

    新北市區停車位難求，市議員蔡淑君昨質詢建議市府，將林口七處「廣停用地」變更為可立體化開發的「停車場用地」，多元使用。市長侯友宜責成交通局、城鄉發展局評估；交通局長鍾鳴時表示，將徵詢相關單位意見評估。

    廣停立體開發 僅限地下使用

    蔡淑君說，林口區文化二路至三路商業廊帶，有廣一到廣七等七塊廣停用地，依規定，廣停用地立體開發僅限地下使用，相較之下停車場用地可以地上、地下立體開發，建議變更廣停為停車場用地，可以多元化使用，引入商場或建置運動設施，滿足居民需求。

    此外，林口台地有許多山坡地尚未解編，蔡淑君表示，解編有助加速都市更新，當地人口稠密的老街「建成商業區」格局方正，市府的解編草案圖範圍卻奇形怪狀，將民眾的土地切分成好幾塊，必定加重日後地政作業困難、阻礙都計規劃，農業部已言明，建成商業區有全部劃出山坡地範圍的條件，且市府可自行決定，民眾陳情許久卻未獲市府回應。

    侯友宜說，已請農業局加速檢討，盼解編更貼近民眾需求。農業局長諶錫輝、城鄉發展局長黃國峰指出，草案範圍是依水土保持專業劃設；中央一九七五年劃定建成商業區，山坡地則是五年後才劃設完成，中央當時可能沒有套疊圖資，這項問題農業局、城鄉局正要著手處理，希望保障既有建築權益，也有利後續都更進行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播