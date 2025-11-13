三重果菜市場遷建案 遭內政部退件

新北市三重果菜市場異地搬遷案，因涉及重大政策調整，被內政部要求原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。（記者羅國嘉攝）

擬遷至蘆洲、原地都更 因涉重大政策調整被要求重啟新案 市府允再與地方溝通

新北市政府多年前拍板三重果菜市場原地都更重建，市長侯友宜上任後擬遷建至蘆洲區，引發攤商和蘆洲居民反彈。內政部都市計畫委員會十一日表示，三重果菜市場異地搬遷涉及重大政策調整，應先撤回原案，並依都市計畫程序重啟新案，因此將案件退回市府。城鄉發展局都市計畫科長鄧涵瑛說，將依照內政部決議審慎評估，並與地方溝通取得共識後，再進行都計作業。

原規劃現地改建都更 2018年改異地重建

據了解，二〇〇四年利百代建設公司向新北市府提出三重果菜市場都市更新案，涵蓋約八．五八公頃土地，目標為「現地重建、先建後拆」，二〇一三年至二〇一五年啟動原地都更，獲內政部都市計畫委員會審議通過，但二〇一八年起市府政策轉彎，侯友宜提議果菜市場「異地重建」，遷移至蘆洲南北側農業區，整合為「銀河灣計畫」。

三重攤商反彈 指市府違背當初承諾

不過，部分三重果菜市場攤商已在當地落地生根，不願意離開熟悉的環境，質疑市府違背當初承諾，且蘆洲居民憂心果菜市場遷至蘆洲，恐引發交通壅塞、環境髒亂等問題，反彈聲浪大。

內政部國土署指出，三重果菜市場重建案涉及「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」審議及「三重果菜批發市場變更案」兩案的競合，若新北市府決定果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。

立委林淑芬：代表中央採納地方民意

立法委員林淑芬表示，這項結果代表中央採納地方民意，阻止市府繞過「原地重建」決議、欺瞞居民的作法，這是重要的階段性勝利，接下來「戰場回到地方，新北市府如何規劃，蘆洲人的眼睛都會雪亮地盯著看」。

議員顏蔚慈：蘆洲人抗爭 有初步成果

市議員顏蔚慈說，內政部公文顯示蘆洲居民長期團結抗爭已有初步成果，關鍵在於侯市府是否願意順應民意自行撤案。她重申，蘆洲人的訴求非常明確，就是要求市府撤回銀河灣計畫、拒絕三重果菜批發市場進入蘆洲，並依程序重新送件、依法審議。

市議員王威元認為，三重果菜市場都更案及蘆洲南北側農業區開發案，是帶動三重、蘆洲未來發展的關鍵，建請市府依循內政部都委會的指導意見，加速研擬具體可行的解決方案，同時傾聽地方民意並凝聚共識，促使二案往前推進。

市議員黃桂蘭說，市府應尊重地方意見，蘆洲南北側區段徵收開發案可繼續推動，但不應該把果菜市場一起包進來。

