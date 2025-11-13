三星蔥災損逾4成 卓揆允加快現金救助

行政院長卓榮泰（中）視察宜蘭三星蔥農損情形。（記者王峻祺攝）

鳳凰颱風為宜蘭帶來驚人雨勢，三星蔥遭雨彈襲擊，初估損失逾四十％，後續恐再誘發疫病；行政院長卓榮泰昨下午視察蔥田，針對蔥農盼政府加快現金救助等措施，當場允諾補助會快速到位。

2天半累積雨量破1千毫米

宜蘭十日零時起至十二日下午二時，累積雨量破一千毫米，各地淹水嚴重，農損不斷傳出；其中，三星蔥種植四十多公頃，損失慘重，植株不僅倒伏還折損，除泡水爛根，蔥葉也會黃化誘發病蟲害；行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季等人前往勘災。

蔥株倒伏泡水爛根 易誘發病蟲害

卓榮泰說，農友期盼的各項補助一定會快速到位，災後復原務必迅速，同時強化防災韌性意識，政府會從技術、資金方面來協助農民朋友，也希望和宜蘭縣府盡速查核農損。

陳駿季指出，極端天候造成農業經營風險愈來愈高，年初累積迄今，農業天然災害救助發放金額，超過六十五億元，以成本廿％乘以五倍推算，台灣農損約三百多億元，目前救助措施持續檢討中，已研議第二次損失的加碼。

林姓蔥農說，這次災損主要是因為雨勢持續超過四十八小時，雖然三星以高畦栽種，以利排水，但仍因雨勢過大導致青蔥泡水爛根，水傷會導致產量萎縮，期望中央能夠從寬、從優、從速認定救助。

停班課假圖卡 警方介入偵辦

昨天宜縣停班停課，但前晚的決策過程相當混亂；縣府前晚九點多才宣布，但在七點多就有民眾瘋傳停班課「假圖卡」引起爭議，警方表示將介入偵辦；另，議長張勝德前晚八點多宣布僅四鄉鎮放假的錯誤訊息，他對此表示道歉。代理縣長林茂盛昨呼籲民眾，還是要以官方發布為主。

