南投未放颱風假 日月潭步道仍封閉

鳳凰颱風來襲，南投縣雖正常上班課，但日月潭環潭步道與自行車道，為避免強風樹倒仍全面封閉。（日管處提供）

鳳凰颱風來襲，南投縣昨正常上班上課，知名景點日月潭雖未有明顯風雨，但日月潭風景區管理處仍封閉環潭地區步道、自行車道，避免強風樹倒影響遊客的安全。

日管處表示，日月潭四面環山，若有颱風來襲，較大雨勢容易造成步道邊坡出現落石，影響通行，加上環潭步道沿路都有樹林，若有強風吹過，輕則樹枝掉落，嚴重會有樹倒情況，為維護遊憩安全，才會封閉步道與自行車道。

避免樹倒 邊坡落石

日管處也說，昨天受颱風影響，來遊玩的民眾較零星，即便一整天潭區沒有下雨，但颱風登陸掃過台灣本島後，晚間到深夜的風雨仍可能對潭區造成影響，因此步道何時開放，將會在十三日一早評估環潭沿線步道設施，經清理與巡檢無虞後，就會儘速開放。

另外，台大實驗林管理處轄下包括溪頭、鳳凰以及下坪等三大自然教育園區，昨因颱風預警性休園一天，台大實驗林管處表示，轄管園區昨風雨不大，不過入夜受颱風過境影響，園區森林步道有可能會出現樹枝掉落情況，預計一早就會進行巡查，如安全無虞就會開放入園。

