中部唯一未放假 南投縣長︰依氣象數據

鳳凰颱風來襲，南投縣昨日是中部唯一上班上課的縣市，縣長許淑華說，放颱風假要有科學數據和環境考量，不一定要中部全部一致。而南投縣住外縣市的老師和學生，多數老師都到校；學生部分，未到校的多為乘坐專車的學生，因專車停開而被迫休假。

許淑華︰非中部治理平台破局

台中、彰化、南投、雲林等縣市成立中部治理平台，此次南投縣是唯一沒放颱風假的縣市，縣長許淑華說，各縣市決定要不要停班停課，必須看氣象科學數據和在地環境，前晚就已與仁愛鄉、信義鄉公所聯絡，確定山區沒有什麼風雨，加上氣象署預估風速、最大陣風和雨量，南投縣皆未達停班停課標準，因此決定正常上班上課，中部治理平台並不會因放颱風假不一致就破局。

昨南投縣正常上班課，對縣內高中職影響較大，因為各校都有住在中彰等外縣市的學生，老師大多照常上班，另縣內國中、小老師也多數到校，教育處統計未到校的老師僅占一成。

縣內高中職學生部分，未到校的以乘坐學生專車的為多，因學生專車昨日停駛，因此這些學生就無法到校，像草屯商工就有一半以上坐專車的學生無法到校。但也有學生改由家長開車送到學校，暨大附中有住台中的學生，昨日一早由家長開車送到學校，該學生上課時還自製「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」的牌子，讓師生看到都笑了。

