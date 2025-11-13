南投觀光吊橋退燒荒廢 變山林「千萬垃圾」

信義鄉琉璃光之橋將改為免費開放，串聯景點規劃小旅行。（民眾提供）

竹山天梯災修復建 中寮空中步道將拆除 琉璃光之橋修繕完成

南投縣有許多景點砸大錢建設觀光吊橋、步道，惟最近網路熱議竹山天梯、信義琉璃光之橋，以及中寮龍鳳瀑布空中步道，因熱潮過後虧損停業、荒廢，被批評是山林裡的「千萬垃圾」，南投縣政府回應，竹山天梯因災修復建，明年三月會開放；琉璃光之橋則已修繕完成；至於中寮空中步道則是結束營運後，鄉公所將編預算拆除。

竹山天梯風災損壞 明年3月重新開放

最近網路討論南投觀光吊橋退燒後的情況，當初興建動輒上千萬，後來因吊橋景點氾濫，不敵時間考驗就成了燙手山芋，其中竹山天梯多次委外經營，但仍不見起色，最後提前解約、停止營運。信義琉璃光之橋因吊橋設施受損，維修招標頻頻流標，以致封閉任憑荒蕪；中寮鄉的龍鳳瀑布空中步道則是虧損而封園。

縣府風景區管理所表示，俗稱「天梯」的竹山梯子吊橋園區，去年七月凱米颱風造成園內玉福吊橋與步道損壞，從今年三月初休園迄今。惟園區災修復建工程歷經八次流標，最後八月決標、九月開工，但礙於園區聯外道路中斷無法通行，被迫於十月停工，近期即將復工，預計明年二月底完工，三月重新開放。後續天梯也會結合太極峽谷、八卦茶園串聯成環狀風景區，目前也在規劃興建高空纜車，以提供嶄新遊憩服務。

琉璃光之橋將改為免費 發展深度旅遊

休園中的信義鄉琉璃光之橋，該橋因風災導致橋體受損暫停開放，目前管理機關信義鄉公所已確認吊橋修繕完成，預計年底前交由當地協會維管，並從原本收費入園改為免費開放，協會也會串聯景點規劃小旅行，發展深度旅遊。

中寮空中步道封園 專家現勘影響安全

至於中寮鄉龍鳳瀑布空中步道，該步道由中寮鄉公所管理，惟二〇一九年經專家學者現勘後，認為當地河谷地盤變位，影響空中步道安全性，因此在當年十一月暫停營運，並於二〇二三年二月結束經營，目前鄉公所已積極籌編拆除預算。

中寮龍鳳瀑布空中步道，鄉公所將編預算拆除。 （記者陳鳳麗攝）

竹山天梯因災修復建，明年三月開放。（南投縣府提供）

