    中市颱風假無風雨 議員︰別當「人情」送

    2025/11/13 05:30 記者蘇金鳳、張聰秋／綜合報導
    台中放颱風假，百貨公司美食街湧入人潮。（記者蘇金鳳攝）

    彰化也「風平浪靜」 縣長王惠美臉書被網友灌爆

    台中市、彰化縣昨天停班停課，但只有小風且無雨，百貨公司、超市、賣場及KTV湧入人潮，引發多位中市議員質疑，認為會造成經濟的損失，更有議員指出，有老闆超不爽的，質疑市長盧秀燕不該為求「政治」安全就一放了之；而彰化縣長王惠美的臉書也被網友留言灌爆，放不放假、正反質疑聲浪再湧現。

    盧秀燕︰海線風力達標

    盧秀燕表示，停班停課有其標準，此次颱風以風勢為主，台中市海線風力平均七級以上，尤其大甲還出現最大陣風是十級，不但達到放假標準且超標，不能掉以輕心，尤其台中市海線有高達六個行政區，人口近五十萬人，跟其他縣市海邊的住戶很稀少不一樣。

    彰縣府︰依照作業辦法

    彰化縣昨天颱風假實際天氣情況「風平浪靜」，縣府表示，颱風天停班停課標準，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》辦理，不是主觀想放就放，不想放就不放。

    對於中市無風雨放假，中市議員張芬郁批評，不要把颱風假當「人情」送，市民心裡雖很驚喜，但有朋友跟她說，「看得出來老闆超不爽的」，放無風雨的颱風假一天的工商業產值就減少了，建議可再精準一點。

    議員︰不該為求政治安全

    市議員陳雅惠指出，昨天放颱風假，但百貨公司人潮湧現宛如假日，地方首長應依專業判斷審慎評估氣象預報，不該為求「政治」安全就一放了之。

    不過，也有議員正面看待，議員林德宇便表示，「料敵從寬、禦敵從嚴」，市府從九日就召開防颱應變會議，顯見市府這次不敢大意，提前防颱。氣象署預測，影響較大的是十二日下午後的強風，海線達平均風七級或陣風十級的標準，屯區直到下午五點風勢變大。

