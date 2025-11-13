為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄鹹酥雞嘉年華 週末連炸2天

    2025/11/13 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄鹹酥雞嘉年華週六登場。圖為之前活動照。 （高雄市府提供）

    高雄鹹酥雞嘉年華週六登場。圖為之前活動照。 （高雄市府提供）

    好吃好玩好聽 永安石斑魚節、城市嶼浪、高捷冬漫祭、昆仲好市拚場

    鳳凰颱風過境後，高雄週六、日將由鹹酥雞嘉年華帶頭，在全市湧現一籮筐活動，有好吃、好看的，也有好聽的，邀請大家走到戶外，感受高雄秋天的舒爽。

    鹹酥雞 網羅65家業者歷年最多

    二〇二五高雄鹹酥雞嘉年華將於十一月十五、十六日，在大遠百追夢廣場熱情開炸，今年網羅歷屆人氣名店與得獎品牌共六十五家、歷年最多，要讓民眾充分體驗高雄好味道。

    永新漁港 石斑魚饗宴、特賣會

    大海開吃系列，十一月十五、十六日輪到永安石斑魚節接棒，在永新漁港規劃石斑魚饗宴、石斑魚特賣會、美食市集、景點列車體驗、寫生活動與親子氣墊城堡。

    城市嶼浪 攤車集結、樂團嗨唱

    高市青年局策畫的二〇二五城市嶼浪，十一月十五、十六日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，集結全台八十組超人氣攤車、與八組樂團接力嗨唱，邀民眾相揪吹海風、聽樂團、嚐美食。

    高捷冬漫祭 動漫市集逾130攤

    高雄動漫盛事、二〇二五高捷冬漫祭，十一月十五、十六日在高捷美麗島站舉行，動漫市集有逾一百卅攤創作者齊聚，現場邀請九大團隊在偶像舞台演出。

    夢時代愛Sharing點燈 週五登場

    夢時代愛Sharing點燈於十一月十四日晚上登場，包括DJ秀、威尼斯面具嘉年華、Sharing燈光秀等；一〇〇％哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展十一月十四日起在國立科學工藝博物館開幕，展期到明年二月廿二日。

    高市管樂團 16日辦草地音樂會

    昆仲好市與涼秋寵物市集預計十一月十五、十六日在台塑王氏昆仲公園舉行，高市管樂團於十一月十六日下午三點到傍晚七點，在昆仲公園舉辦草地戶外音樂會，演出吉卜力、迪士尼等經典組曲。

    苓雅藝術節 邀韓國歌手演出

    二〇二五高雄苓雅藝術節，十一月十五日下午一點半到五點，在苓雅區正道公園登場，邀請韓國歌手在藝術草地音樂會上演出，並策畫藝術家互動展演、闖關遊戲等活動。

