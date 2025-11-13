恆基居護所重啟 長照服務6鄉鎮

屏東縣恆春基督教醫院居家護理所（簡稱恆基居護所）正式重啟，成為恆春半島失能長者最強後盾。服務橫跨枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春六鄉鎮，鎖定長照個案，經醫師評估後納入居家醫療，涵蓋重度失能、安寧療護，一站式把醫院級照護送到家門口。

居護所二〇一八年開張，卻因人力荒熄燈。靠中央、縣府資源加持，去年底家庭專科護理師（FNP）進駐，完成設備、流程整備，重返社區前線。包括醫師、FNP、護理師、個管師、社工、心理師、營養師、復健師、照服員，透過病情監測、衛教指導、定期追蹤，讓長者在熟悉環境享有尊嚴醫療。

院長顏簡美珠強調，居護所回歸「醫療走進家」初心，未來將推「在宅急症住院」計畫，提供即時急性照護與自主衛教，讓台灣最南端居民不必奔波，就能獲得安全、便利的優質服務。

到場關心的縣府秘書陳文弘、長照科長鄭淑惠、立委徐富癸助理、議員潘芳泉助理及各鄉里長齊聲肯定，盼居護所深耕偏鄉，讓外地打拚青年安心、銀髮族安老。恆春旅遊醫院院長蔡昌宏感動表示，FNP計畫在屏南開花，三家醫院將資源共享，補足偏鄉醫療缺口。

