屏東六堆黑豬農 籲中央設廚餘蒸煮中心

屏東是純本土豬種「六堆黑豬」的主要繁殖地。豬農建議由中央主導建立廚餘蒸煮中心。（記者陳彥廷攝）

禁止廚餘餵豬後，各縣市廚餘已經開始有外溢現象，在非洲豬瘟疫情告一段落後，前天環境部於中部召開「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」說明會，對此，飼養台灣本土黑豬的屏東六堆豬農所組成「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」喊話，長期目標得由中央主導建立「蒸煮中心」，因為從另一角度來看，廚餘餵豬是去化六十％的廚餘，是低成本解決環境問題的手段。

組成屏縣黑豬飼養畜牧協會

環境部環管署前天說明，目前仍是禁止廚餘餵豬，廚餘需高溫九十度、蒸煮一小時，且每分鐘要上傳監控影像，以十二月六日後落實政策為佳，每戶補助六萬五千元裝設費用，十二月三十一日將是最後申請日，雖未明確定下解除禁令時間，但顯然會在更嚴謹的管理方式上路後解禁。

請繼續往下閱讀...

「不該用個案來全盤否定」，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源坦言，傳統上以廚餘養餵肥成的黑豬產業，不時就變成箭靶，但他們改善蒸煮設備並提升廚餘去化流程，就是希望守住這個「台灣純種」的美味六堆黑豬能夠繼續端上餐桌。

方志源說，台中露天傾倒廚餘，不僅可能吸引野豬吃食而增加傳染風險，難保鼠、狗、鳥等不會沾染又再攜帶入豬場傳染，縱使是六都面對大量廚餘去化都窘態百出。

液態飼料 白豬產業也能受惠

方志源說，全台廚餘餵豬約佔六％，從另一角度看，是去化至少六十％的廚餘，他認同現階段禁餵，因為家戶廚餘甚至攤販廚餘來源相對複雜，包括豬肉製品廚餘都是風險來源，但中期應開放禽類下腳料，長期目標更要由中央跨部會設置蒸煮中心，全面讓動物性蛋白的廚餘進入中心，而煮出來的東西其實就是液態飼料，連白豬產業都能受惠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法