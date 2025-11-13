CPI累計成長率達6.79%／國民年金保險自付額 明年起月增43~84元

明年元旦起國民年金保險月投保金額將由現行1萬9761元調為2萬1103元。（資料照）

因應消費者物價指數（CPI）累計成長率達到六．七九％，衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，明年元旦起，國民年金保險每人每月自付保費小幅增加四十三至八十四元，但低收入戶及重度以上身心障礙者仍由政府補助、不受影響，另政府補助保費將相對增加補助五十七元至一四一元。

低收、重障者不受影響

陳真慧說明，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障。依「國民年金法」規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

陳真慧指出，國民年金月投保金額將由現行一萬九七六一元調為二萬一一〇三元，由於政府會依被保險人身分補助四十％至一百％的國保保費，因此每人每月自付保費小幅增加四十三元至八十四元，且低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，調整後，國保每年約增加卅七．五億元的保費收入，影響人數約二七〇萬人。

各項給付金額也將調高

陳真慧也提到，明年元旦起，各項給付金額也將調高，生育給付由三萬九五二二元調升為四萬二二〇六元、喪葬給付由九萬八八〇五元調升為十萬五五一五元；年滿六十五歲、有十五年國保年資，領取A式老年年金給付可達六一〇七元，各項政府補助保費相對增加補助五十七元至一四一元，一年約一六〇萬人受惠。

衛福部指出，明年一至二月份的保費繳款單將於明年三月底前寄發，被保險人於同年四月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。

