7~10日新蛋又驗出芬普尼 彰化畜牧場再封存16萬顆／羽毛也驗出 縣府懷疑雞舍噴農藥污染

彰化文雅畜牧場再傳出芬普尼蛋，彰化縣全面封場，禁止出貨，且每天檢測雞隻與蛋品。（彰化縣府提供）

排除飼料、鄰田污染

彰化縣文雅畜牧場十月底有四批次雞蛋檢出經濟動物禁藥「芬普尼」，遭到移動列管，彰化縣政府並在十日採檢場內七日至十日新生產的雞蛋送驗，結果昨日出爐，仍有一件雞蛋檢體驗出芬普尼代謝物〇．〇三PPM，羽毛樣本也被驗出芬普尼〇．二七PPM及其代謝物〇．一三PPM。農業部表示，已可確認排除飼料、鄰田污染，全案將移送檢調偵辦。

縣府加重裁罰12萬

文雅畜牧場於十五天內（十月廿七日至十一月十日）二度被驗出毒雞蛋，且被移動管制後又再檢出芬普尼，縣府將加重裁罰十二萬元，場內自十一月五日移動管制到前天（十一日）為止，共八一八箱、約十六萬三千六百顆雞蛋，全數封存並禁止出貨，同時持續對雞隻與雞蛋進行每日抽驗。

此次在雞的羽毛驗出芬普尼，彰化縣政府懷疑雞舍曾噴灑含芬普尼的藥劑，可能是雞場環境消毒噴藥防治跳蚤、蟎蟲，業者也對此交待不清。不過動防所實地訪查紀錄，雞場內沒有發現噴藥器材。

全案將移送檢調偵辦

為釐清污染源，彰化地檢署已分案偵辦，朝「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」方向調查，釐清是否有違法使用含芬普尼成分藥劑，依法追究；記者昨天至這家畜牧場，大門緊閉，業者未出面說明。

農業部畜牧司副司長周志勳指出，芬普尼為我國經濟動物禁藥，但可用於環境清潔劑，是常見的除蟲劑成分，我國自二〇一七年九月六日後就公告芬普尼列為經濟動物禁藥，違反可處六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，若造成人體健康危害，最重還可處七年以下有期徒刑。

周志勳表示，飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」相關規定，建議彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調，另為進一步追查污染源頭，彰化縣府前天也到案場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，後續有結果就會對外公布。

我國自二〇二二年推動所有洗選蛋逐顆溯源噴印，農業部表示，文雅畜牧場的芬普尼蛋是我國首例藉由雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，把關食安；食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，持續執行後市場蛋品監測。

