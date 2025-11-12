為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    聽障女孩畫賣魚爸 彩筆道出感謝

    2025/11/12 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    林詩涵的爸爸媽媽，昨天陪同出席頒獎典禮，為女兒的孝心與進步感到驕傲。（記者張聰秋攝）

    林詩涵的爸爸媽媽，昨天陪同出席頒獎典禮，為女兒的孝心與進步感到驕傲。（記者張聰秋攝）

    天生聽不到聲音，卻用畫筆說出動人故事！彰化藝術高中國中部美術班一年級學生林詩涵，從小是先天性聽障孩童，她靠著對繪畫的熱愛，打開與世界對話之門，今年以作品《夜市人生》參加「童畫心世界」比賽，描繪爸爸在夜市賣魚的辛勞，感謝父母支持與栽培，也奪下彰化縣的第三名。

    陪伴她六年的員林靜修國小啟聰班老師邱佩珊說，林詩涵的媽媽每天從芳苑開車到員林送詩涵上課，放學後載她去畫室學畫，幾乎沒間斷，繪畫讓詩涵從害羞內向變得自信，是她生活中最重要的力量。

    林爸爸說，女兒從小最愛畫魚，也許是受到自己在夜市賣魚的影響，這次她用畫作表達對家人的感謝，「她聽不見，但用畫畫說話，我們都聽懂她的心！」

    林媽媽也說，女兒出生第三天就被醫師診斷聽不到聲音，她和先生咬牙讓女兒讀書學畫與就醫，花大筆手術醫療費用，接受語言訓練，現今可以開口慢慢說話，女兒的進步與得獎，是全家人最開心的時候。

    這場由彰化縣政府主辦、在彰化藝術館展出的「童畫心世界」畫展，今年共一七九件優秀作品展出，展期即日起至十六日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播