聽障女孩畫賣魚爸 彩筆道出感謝

林詩涵的爸爸媽媽，昨天陪同出席頒獎典禮，為女兒的孝心與進步感到驕傲。（記者張聰秋攝）

天生聽不到聲音，卻用畫筆說出動人故事！彰化藝術高中國中部美術班一年級學生林詩涵，從小是先天性聽障孩童，她靠著對繪畫的熱愛，打開與世界對話之門，今年以作品《夜市人生》參加「童畫心世界」比賽，描繪爸爸在夜市賣魚的辛勞，感謝父母支持與栽培，也奪下彰化縣的第三名。

陪伴她六年的員林靜修國小啟聰班老師邱佩珊說，林詩涵的媽媽每天從芳苑開車到員林送詩涵上課，放學後載她去畫室學畫，幾乎沒間斷，繪畫讓詩涵從害羞內向變得自信，是她生活中最重要的力量。

請繼續往下閱讀...

林爸爸說，女兒從小最愛畫魚，也許是受到自己在夜市賣魚的影響，這次她用畫作表達對家人的感謝，「她聽不見，但用畫畫說話，我們都聽懂她的心！」

林媽媽也說，女兒出生第三天就被醫師診斷聽不到聲音，她和先生咬牙讓女兒讀書學畫與就醫，花大筆手術醫療費用，接受語言訓練，現今可以開口慢慢說話，女兒的進步與得獎，是全家人最開心的時候。

這場由彰化縣政府主辦、在彰化藝術館展出的「童畫心世界」畫展，今年共一七九件優秀作品展出，展期即日起至十六日。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法