領1萬別被詐 彰化17綠議員設服務站

全民普發一萬元現金作業中，登記入帳的民眾已陸續領到錢，為了不要讓民眾落入詐騙圈套，民進黨彰化縣議會黨團昨天宣布，縣內十七名民進黨籍議員全數加入「領一萬防詐騙」行列，在各自服務處同步設立便民服務站，協助民眾查詢入帳進度、辨識可疑簡訊或連結，避免成為詐騙受害者。

昨天的記者會在彰化縣議會新館舉行，十七位民進黨籍議員全員到齊，黨團現場發給每位議員宣傳防詐的紅布條，議員賴清美會後立刻回服務處掛上布條。她說，今年普發現金共有五種領取方式，包括登記入帳、提款機領現、郵局領現、直接入帳與造冊發放，許多長者或不熟悉網路的民眾易誤信假訊息，服務站會提供查詢、協助操作及識別詐騙等服務。

黨團總召李俊諭表示，詐騙集團已蠢蠢欲動，十七處服務站開張，希望沒有人因為領一萬元而成為詐騙被害人。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進也到場宣導，提醒民眾登記入帳時務必認明官方網站10000.gov.tw，不要點擊不明連結、勿填寫個資，也不要匯款或轉傳有疑慮的訊息，如有疑慮，可上打詐儀錶板普發現金防詐專區，或撥打一六五反詐專線查詢。

他說，政府普發現金一萬元上路，經刑事局統計相關詐騙案有六件、財損八二七萬元，彰化縣內目前尚未發生及受理類似詐騙案件，但民眾仍應提高被騙意識，彰化縣警察局在各網路平台上，宣導政府普發現金防詐已七三六次，針對可疑網站通報下架兩次，持續加強防詐宣導。

