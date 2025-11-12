為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    溪頭3園區今休園 玉山撤286山友

    2025/11/12 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    鳳凰颱風來勢洶洶，玉山國家公園全面禁止登山活動，並全數撤離286名山友，達成山區「零滯留」。（玉管處提供）

    鳳凰颱風進逼，南投溪頭園區昨遊客「腰斬」剩二千餘人，考量颱風風雨，包括溪頭、鳳凰、下坪等三大園區，十二日預警休園一天；玉山園區昨則撤光二八六名山友，達成山區「零滯留」，至於十五日在日月潭向山登場的花火音樂嘉年華，則會照常舉行。

    日月潭花火嘉年華 週六照辦

    台大實驗林管理處表示，溪頭昨並未出現風雨，但遊客減少許多，一般平日都有許多遊客搭遊覽車上山健行，人數可達五、六千人，但昨人潮少一半，僅有二二三四人入園，由於颱風十二日對山區影響較大，因此溪頭、鳳凰、下坪等三大園區將休園一天，之後再視颱風發展宣布何時開園。

    日月潭風景區管理處則說，日月潭花火音樂嘉年華第三場次，本週六晚間在向山遊客中心登場，因評估颱風對活動場地影響較有限，因此仍會照常辦理。另外，本週六、日在潭區伊達邵碼頭舉辦的「伊撈市集」也會如期舉行，屆時若南投縣宣布停班、課，潭區活動才會順延。

    玉山國家公園管理處表示，此次颱風來襲，園區共有八十一隊、二八六名山友在山區，昨在山區住宿的最後一批山友撤離後，已無山友滯留。

