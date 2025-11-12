台中大里掩埋場防污染 議員促即時監測

台中市議會警消環衛委員會及在地議員昨至大里掩埋場考察，擔心防水布是否破損。（記者蘇金鳳攝）

鳳凰颱風來襲，中市議會警消環衛委員會及在地多位議員昨天前往大里垃圾掩埋場考察，議員們質疑大里掩埋場垃圾增加到三九．八萬噸，擔心颱風帶來的雨量會讓污水流入地下水，而且防水布是否有破損也不得而知，而去化的SRF（固體再生燃料）卻要延至明年才能使用，要求加強地下水質檢測；此外，議員們對環保局展示經過處理的放流水，顏色仍是淺褐色，認為仍會引發疑慮，要求再加強處理。

擔心防水布破損 籲加強檢測地下水

環保局環設大隊長蔡德一表示，大里垃圾掩埋場的防水布若有破損，進行污水監測就可發現，而大里掩埋場只在焚化爐歲修時，作為垃圾暫置場，一旦歲修結束，就會運出焚燒；而污水都是經過處理符合標準後才放流出去，會再改進。

請繼續往下閱讀...

議員李天生質疑，大里掩埋場一期已復育，現今是二期，面積約四．五公頃，長久以來一直是垃圾暫置場，但底下的防水布長年累月下來，是否有破損，一定要了解清楚。

放流水淺褐色 環局允再改進

議員張芬郁、陳雅惠表示，大里垃圾山掩埋量持續增加至三九．八萬噸，去化的SRF卻要延宕到明年才能使用，打包計畫也無法如期，對市民難以交代；另外也要求環保局應建立即時監測與通報機制；蕭隆澤、林德宇都擔心一整片的垃圾堆置，一旦發生火災該如何滅火，要求環保局跟消防局要進行應變合作。

蔡德一表示，台中市垃圾處理除了焚化爐焚燒垃圾，中期的處理計畫十一月底啟動垃圾打包計劃，搭配明年下半年的SRF計劃，來進行垃圾妥善的處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法