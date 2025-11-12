林全誠、蘇志榮 高市登錄傳統工藝保存者

蘇志榮精通完整的布袋戲偶盔帽製作工序。（高史博提供）

高市新增傳統工藝類「刺繡」和「布袋戲偶盔帽製作技術」保存者；其中《旗津龍鳳繡莊》老藝師林全誠手工刺繡近一甲子，擅長為宗教繡品人物臉部「開臉」等技術；「紅燈師」蘇志榮則精通布袋戲偶盔帽製作工序，兩位藝師同登錄名列保存者。

林全誠 擅長宗教刺繡人物開臉

刺繡具備悠久歷史與多元化的表現形式，高市傳統工藝新增「刺繡」項目，認定林全誠為保存者，他來自旗津龍鳳繡莊，技藝師承其父林清水，從事台灣刺繡近一甲子，擅長技術為宗教繡品人物臉部「開臉」、高繡與金蒼平繡技術，並對於神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等的工序與技法嫻熟，其刺繡技術結合色彩及形式的運用，反映常民美學。

蘇志榮 精通布袋戲偶盔帽製作

高市文化資產保存技術新增登錄「布袋戲偶盔帽製作技術」，並認定蘇志榮為保存者，業界人稱「紅燈師」的蘇志榮藝師，以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，精通完整的盔帽製作工序，他製作的布袋戲盔帽，曾獲「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家布袋戲團青睞使用。

高市府表示，在科技影響的社會，兩位藝師堅持數十年的手藝十分不易，讓更多民眾認識高市的無形文化資產。高雄市目前已登錄三十七項無形文化資產項目、四項文化資產保存技術，總共指定五十一個保存者。

林全誠手工刺繡一甲子，擅長為宗教繡品人物「開臉」。（高史博提供）

