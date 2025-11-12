《鳳凰來襲》高雄撤離111人 曹公新圳加強清疏

民眾到鳳山區公所領取沙包。（記者陳文嬋攝）

山區可能局部大雨 嚴防坍方、土石流 低窪地區防積淹水

鳳凰颱風逼近，高雄市列入警戒區域，預估平地總雨量可達二〇〇毫米，山區總雨量上看四〇〇毫米，昨天預防性撤離五個行政區的病患及孕婦共一一一人，並持續加強清疏曹公新圳等，強化區域排水能力；高市府及澎湖縣府宣布十二日停止上班上課。

預估平地雨量200毫米 山區上看400毫米

鳳凰颱風路徑多次修正，今天是高雄颱風影響最顯著時段，雨勢可達大雨至局部豪雨等級，氣象署預估平地累積雨量一百至二百毫米不變，山區累積雨量下修為二百至四百毫米，有局部大雨發生機率，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪區慎防積淹水。

市府災害應變中心昨天一級開設，民政局針對茂林、桃源、那瑪夏、六龜、甲仙等五區，預防性撤離特殊病患及孕婦共一一一人。

市長陳其邁昨視察鼓山區鼓山三路抽水站防颱整備情形，全面啟動防災應變措施，預先掌握抽水設備、電力系統及人力應變配置情形，確保整體防洪體系穩定運作；環保局也動員五九〇人次、各式車輛六十九車次，清疏市區主要道路側溝、洩水孔，有效排水、降低災情。

各區公所備妥沙包 有需求者可領取

陳其邁說，鳳凰颱風雖從中颱轉輕颱，但仍不能掉以輕心，後續觀測重點在颱風中心登陸的地點，如果在高雄北邊登陸，對高雄濱海地區影響較大，如果登陸點在高雄南邊，對高雄陸面影響會較小；各區公所已備妥沙包，市民如有需求可向公所領取，無論是社區管委會或個人住戶皆可申請。

他強調，以過去颱風過境的經驗，如果直接登陸，難免瞬間強風會造成的影響比較大，提醒民眾避免在濱海地區活動，他已要求警察局加強巡守，如果發現違反防颱規定、須嚴格執法。

高市防颱整備，曹公新圳加強清疏，強化排水通洪能力。（高市府提供）

