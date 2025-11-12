屏東新園C幹線抽水站待命 農漁民加固設施

新園C幹線抽水站建置完成，可隨時啟動運作。（記者蔡宗憲攝）

鳳凰颱風暴風圈已侵入台灣西南近海，屏東列入警戒區，首當其衝的恆春半島昨天累積雨量超過兩百毫米，雨勢最大的是滿州鄉檳榔測站達二二七毫米，空曠處陣風達到十二級，不少民眾上班上課直呼不便，屏東縣府昨晚宣布，十二日全縣停班停課。

可能出現豪大雨 原住民鄉撤離126人

縣府昨針對八個原住民鄉及滿州鄉進行預警性撤離，其中霧台鄉撤離五十八人、滿州鄉五十二人、三地門十六人，到傍晚時分已撤離一百二十六人；大眾運輸方面，東琉及鹽琉線交通船皆已停駛，鐵公路正常行駛。

農漁民則是如臨大敵，加強防颱準備，香蕉架起支架，清理田間雜枝，防止阻塞導致排水困難釀災，養殖戶也備妥發電機，並加固養殖設施，避免強風造成電力中斷或設備損壞影響收成。

牡丹、恆春龍鑾潭水庫 調節性放水

氣象單位預估恆春半島及山區今天將會出現豪大雨，沿海低窪地帶須警惕潮汐淹水，受到雨勢影響，恆春龍鑾潭水庫十日起進行預防性放水，每秒放流五十立方公尺；牡丹水庫從十日十九時起開始調節性放水，放水量每秒一立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量。

東琉、鹽琉線交通船停駛 鐵公路照常

屏縣府昨晨啟動一級災害應變中心，縣長周春米上午前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，逐一檢視滯洪池進度與抽水設施運作，呼籲鄉親嚴防強風豪雨，並提醒農民，沿海蓮霧、紅豆等農作物即將收成，請加強防風防雨，避免損失，各漁港停泊船隻也要確實繫纜，避免災害。

台電密切監控颱風動態，全面啟動防颱整備，包括防洪設施巡檢、低窪地區警戒、人員設備待命，若有供電設備受損，將以最短的時間修復。

