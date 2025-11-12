為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔡易餘、黃榮利再度對壘 團結仍是基調

    2025/11/12 05:30
    嘉義縣立委蔡易餘（右）及縣議員黃榮利（左）登記嘉義縣長黨內初選。（資料照，記者林宜樟合成）

    記者丁偉杰／特稿

    「二〇二六民進黨嘉義縣長黨內初選」，三連霸立委蔡易餘與政治資歷完整的縣議員黃榮利，昨相繼完成登記，再度上演兩人於本屆嘉縣海區立委初選對壘戲碼。黨內人士分析，二〇一八年最激烈縣長初選，翁章梁擠下張明達，延續陳明文路線，黨內決策定於一尊，此次再推蔡易餘接棒縣政，親近賴清德的黃榮利參戰，力圖打破指定接班的態勢。

    明年嘉縣百里侯綠營黨內相爭，更牽動基層五合一選舉，甚至有可能登場的海區立委補選。蔡易餘、黃榮利陣營在縣長初選勢將持續角力，一般預料，所掀起政治風暴，不至於像二〇一八年縣長初選，初選後團結仍是基調。

    綠營在嘉縣夾著中央、地方完全執政優勢，回顧近幾屆縣長選舉，所推出人選幾乎「頭過身就過」，張花冠、翁章梁各兩次選舉，皆拿到過半數選票。從選舉帳面數字來看，要延續自二〇〇一年以來長達廿餘年綠色執政，只要提出的人選符合選民期待，指定接班的潛規則大可揚棄。

    國民黨立委王育敏本屆縣長選戰挑戰翁章梁失利，明年捲土重來呼聲高，國民黨在艱困選區要贏選舉，結合反綠勢力或藍白合是必然趨勢，然而扎根地方經營應更加用力，寄望綠營分裂求勝，重返執政路崎嶇。

