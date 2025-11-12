民進黨嘉縣長初選 蔡易餘、黃榮利登記

競逐民進黨二〇二六年提名參選嘉義縣長，立委蔡易餘昨選在十一月十一日上午十一時十一分，偕「嘉義隊」立委王美惠、陳冠廷登記黨內初選，宣示「創造嘉義八個第一」，拜託鄉親唯一支持蔡易餘；黨內對手、議員黃榮利稍晚完成登記，他誓言四年清償嘉縣所有債務，「年年發現金」，並自詡較蔡易餘更有行政經驗，要從產業再造、青年回嘉、基礎建設與農業升級四面向出發，讓農工大縣進化「科技嘉義」。

蔡宣示「創造嘉義八個第一」

蔡易餘表示，他選在象徵「八個一」的時間點登記，象徵嘉義即將迎來「All in One．One for All」；他在三屆立委任內把握南部半導體SI廊帶發展趨勢，成功爭取嘉義科學園區及各產業園區等，嘉義將迎來全面升級契機。

蔡易餘說，他將串連中央持續支持的資源整合力量，讓嘉義在產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、文化及教育「八個面向」拔得頭籌，拚出全縣升級、全民有感「黃金十年」。

黃強調4年還清債務人口成長

黃榮利受訪表示，他比蔡易餘更有完整的行政經驗與財務歷練，要翻轉嘉縣目前以債養債窘境，有信心未來四年能清償嘉縣所有債務，讓嘉縣人口正成長。

被問到背後有府方支持？黃榮利說：「我以前幫過賴清德總統，要歸類什麼系不知道，其他人屬於什麼系我也不知道，希望有機會可以提拔」。

