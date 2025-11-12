為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市民族國小都更二期 議員促防哄抬房價

    2025/11/12 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導

    嘉義市政府將於十二月再推「民族國小西側二期公辦都更案」公告招商，議員王浩昨天以「都更第二期，高房價再現？」質詢市府不要再犯同樣錯誤，點出「第一期高房價」、「市府選擇領取現金補償、不選分配建物」兩大問題，要求市府在二期應具備控管與調節機制，避免建商哄抬房價，並創造市民最大福祉。

    市府都市發展處長許懷群回應說，一期事權計畫價格評價基準為二〇二二年四月，後來因台積電公布在嘉義科學園區設廠、烏俄戰爭等因素，當時房價未能反應市場的預期；近年來嘉市房價與興建成本趨於穩定，未來二期實施者在擬定事權計畫時，市府會持續關心房價與成本變化，在審議階段會配合市場行情審慎考量。

    許懷群說，二期規劃定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，在市有土地權益部分，以全部領回房地為原則，亦要求實施者提供公益設施，包括社會住宅、社福設施等，加強公共利益要求。

    王浩說，市府作為更新區地主，在一期分配上明顯吃虧，將價值九千餘萬元的土地換回一億一千萬元現金，實際淨獲利不到二千萬元，要求市府在二期回應地方需求，避免市府資產再被低度利用或折損。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播