嘉市民族國小都更二期 議員促防哄抬房價

嘉義市政府將於十二月再推「民族國小西側二期公辦都更案」公告招商，議員王浩昨天以「都更第二期，高房價再現？」質詢市府不要再犯同樣錯誤，點出「第一期高房價」、「市府選擇領取現金補償、不選分配建物」兩大問題，要求市府在二期應具備控管與調節機制，避免建商哄抬房價，並創造市民最大福祉。

市府都市發展處長許懷群回應說，一期事權計畫價格評價基準為二〇二二年四月，後來因台積電公布在嘉義科學園區設廠、烏俄戰爭等因素，當時房價未能反應市場的預期；近年來嘉市房價與興建成本趨於穩定，未來二期實施者在擬定事權計畫時，市府會持續關心房價與成本變化，在審議階段會配合市場行情審慎考量。

請繼續往下閱讀...

許懷群說，二期規劃定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，在市有土地權益部分，以全部領回房地為原則，亦要求實施者提供公益設施，包括社會住宅、社福設施等，加強公共利益要求。

王浩說，市府作為更新區地主，在一期分配上明顯吃虧，將價值九千餘萬元的土地換回一億一千萬元現金，實際淨獲利不到二千萬元，要求市府在二期回應地方需求，避免市府資產再被低度利用或折損。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法