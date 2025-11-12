憂心血泡湯 雲林菜農趁風雨前搶收

西螺果菜市場昨到貨量約840公噸，均價34元左右，預估颱風過後可能有一小波漲幅。（記者李文德攝）

先前已因颱風、大雨讓菜園停擺數月 希望老天別再帶來災情

鳳凰颱風來襲，雲林縣最大蔬菜產地西螺、崙背、二崙等鄉鎮，有農民昨凌晨趁著風雨前搶收蔬菜。農民表示，先前因颱風、大雨讓菜園停擺數月，只希望這次颱風能平安度過。西螺果菜市場昨天成交均價卅四左右，預計颱風過後會有一小波漲幅。

請繼續往下閱讀...

白菜只能「收多少算多少」

崙背種植A菜的鍾姓菜農表示，原本預計再過兩、三天要採收交給西螺果菜市場，現在趕緊採收起來，以免心血泡湯。先前丹娜絲颱風和西南氣流豪雨，讓他損失數十萬元，如今已經立冬，一週前才剛撒下茼蒿種子，希望老天行行好，別再帶來風雨災情；二崙張姓菜農則表示，七月丹娜絲及七月底豪雨已經造成葉菜類受損嚴重，她種植白菜，是辛苦一個月的成果，現在只能「收多少算多少」。

大埤稻農也加快收割稻作

另目前正值二期稻作採收期，不少稻農同樣搶收稻米。大埤黃姓農民表示，因前晚上下雨，為避免稻子濕度太高影響價格，所以晚了一個多小時採收，一定要趕緊將稻米採收完，以免被「鳳凰」啄食。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，週一開市進貨九八〇多公噸蔬菜，平均價格約卅五元，昨天到貨量約八四〇公噸，價格在卅四元左右，菜價並沒有太大漲幅。目前大蒜、青蔥等調味蔬菜價格穩定，但葉菜類均價上漲約一成，「菜王」高麗菜平均上漲約十元，預估颱風過後，可能還有一小波漲幅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法