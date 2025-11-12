為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南虱目魚文化活動 16日北門開跑

    2025/11/12 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（中）昨為「台南虱目魚產業文化活動」暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）昨為「台南虱目魚產業文化活動」暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    二〇二五台南虱目魚產業文化活動十六日北門南鯤鯓代天府開跑，廿九日東區假日農市有「濃郁思慕情」，三十日在安南四草大眾廟，現場有農特產市集、虱目魚小學堂、食漁體驗和彩繪虱目魚，集戳章可換虱目魚粥或冰品限量，讓美味療癒風災陰霾。

    台南是全台虱目魚養最多、吃最會的地方，雖然七月丹娜絲風災讓魚塭受創、產量少了三分之一，但品質更升級，吃起來更鮮美。台南市長黃偉哲昨日為活動暖身宣傳時說，來台南不只喝牛肉湯，也要來大啖虱目魚，從七股、將軍、北門、學甲到安南，台南擁有全台最完整的產業鏈，近年北部市場反應熱烈，越來越多人愛上台南好味道。

    虱目魚不只美味，還是高CP值健康白肉魚，肉質細嫩、營養豐富。除刺技術進步，怕刺的人也能放心吃！從魚肚、魚皮、魚腸到魚鬆、魚丸、脆片，一條魚全身都是寶。

    農業局長李芳林指出，台南虱目魚養殖面積約三五〇〇公頃、年產量逾二萬公噸，全國第一。雖受風災影響部分魚塭停電，但在市府協助下復養順利，品質依舊優良。十一月十六日至十二月十五日還有五家飯店合作推出創意虱目魚料理，從產地到餐桌全面感受台南海味魅力。

