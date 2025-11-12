《鳳凰來襲》南市列警戒區 撤離7區91人

南市推動「一里一台發電機」部署，並進行發電機教學與操作訓練課程。（台南市府提供）

備妥23萬個砂包、逾3600片防水擋板 避難收容所整備及民生物資與發電機

丹娜絲風災剛過，鳳凰颱風又來襲，台南市長黃偉哲要求市府團隊及三十七區公所全面啟動防颱整備，提早完成防災準備。市府已備妥廿三萬個砂包及三六〇〇多片防水擋板，避難收容所整備完成，並準備民生物資與發電機。市府表示，南市已列入警戒區，並發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流，今日清晨至晚上，考量風力有危及市民上班上課安全或有致災之虞，為維護民眾安全及各項整備應變作為，今日停止上班、停止上課。

災害應變中心一級開設 今停止上班課

面對鳳凰颱風即將登陸影響台南，台南市災害應變中心昨日上午已升級為一級開設。黃偉哲表示，鳳凰颱風的動向多變，從台灣西部侵襲的颱風，無論強度，都需要格外戒慎恐懼因應。因應鳳凰颱風疏散撤離，昨晚已至少疏散撤離七區九里九十一人，分別是玉井三人、東山六十四人、學甲一人、左鎮一人、鹽水十六人、六甲五人、龍崎一人。

黃偉哲表示，市府正推動「一里一台發電機」計畫，採機動性調派原則，各區可依災情與需求靈活運用，確保災害期間電力不中斷，民生與救援系統持續運作。

一里一台發電機計畫 維持災害時電力

秘書處指出，第一批六十台發電機已於今年配送至受丹娜絲風災影響區域，第二批共四七四台分兩梯次交付，第一梯次一五〇台已於十一月六日交付，第二梯次三二四台預計十二月六日前完成。發電機可在停電時即時支援照明、抽水及通訊等關鍵設施，確保救援暢通。

秘書處也安排二場發電機操作教育訓練，教導操作、維護與緊急排除，讓區里幹事及救災人員更熟練，提升防災效能。

市議員陳皇宇指出，丹娜絲風災期間，台南多處行政區因停電導致區公所運作幾乎癱瘓，建議除提升發電機量能，也應評估「一區一台綠能儲能槽」可行性，結合台南高科技綠能優勢，提升災時供電穩定度。

啟動關懷機制 保全戶可到收容所避難

先前丹娜絲風災受損的四萬七八〇〇多戶災戶，已有九成以上完成修繕或進入復建，少部分因產權或修繕中暫以帆布覆蓋，市府已加強帆布固定與排水檢查，另特別關懷弱勢及長者住戶，降低再度受災風險。民政局長姜淋煌表示，全市已啟動里鄰關懷機制，弱勢保全戶可依親或前往避難收容所避難。

