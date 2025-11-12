《三重》月子中心照護不當 護理師、診所挨罰

新北市三重區采新婦幼診所附設月子中心爆出嚴重護理疏失事件，家屬控訴一名護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，恐造成「嬰兒搖晃症候群」，且院方態度冷漠、未道歉也未改善。對此，社會局依《兒少權法》裁罰該名護理人員六萬元，並禁止一年內擔任兒少相關職務；衛生局依《醫療法》裁罰診所五萬元，全案已進入司法程序。

粗暴抱新生兒 恐造成搖晃症候群

市議員陳啟能昨天陪同家屬召開記者會，家屬指控，五月卅一日生產入住月子中心休養，六月十日晚間透過監視畫面，目睹護理人員抱起嬰兒時，竟完全未支撐頭、頸部，動作草率、極不專業。

隔日家屬再度發現不當行為後錄影存證，擔憂孩子受傷，六月十二日提前出院。院方接獲反映後態度冷漠，直到八月九日就醫，醫師開立「疑似嬰兒搖晃症候群」轉診單，他們驚覺事態嚴重，盼社會重視並釐清責任。

采新婦幼診所回應，該名新生兒在診所生產，產後照顧是吳姓員工個人行為，事發後立即給予免職處分，將證據移交警方偵辦，並加強在職人員教育訓練。事發後積極與家屬聯繫，但是無力負擔家屬提出巨額賠款，全案進入司法程序。

