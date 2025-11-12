為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「不倒騎士」單車環台 癌友成功挑戰

    2025/11/12 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    台灣抗癌協會為鼓勵癌友走出戶外，號召近卅位癌友，自十一月二日從台北馬偕紀念醫院出發，沿順時針方向展開十天、全長一一〇〇公里的「不倒騎士 騎出生命」單車環台壯舉，近四十位騎士騎完全程，昨抵達終點新北市民廣場，行政院政務委員陳時中、新北市府副秘書長張其強及衛生局副局長高淑真到場迎接，並頒發挑戰成功金牌，恭賀「不倒騎士」完成單車環台挑戰。

    這項活動邁入第十三屆，台灣抗癌協會創會理事長吳興傳帶唱隊歌「迎向逆風」，眾人揮手高歌，他說「每天一身汗，醫生不用看」，他要藉運動告訴更多癌友，生病不可怕。

    10天騎完1100公里

    六十八歲癌友邱國松表示，五年前確診肺腺癌，經歷手術與化療過程，他以每天一萬步的運動習慣及調整飲食，與病魔共存，首次公路騎車在隊友協助下完成環島夢想，成為「不倒騎士」，也結交許多好友，陪伴抗癌人生。

    七十七歲黃邦樑為胃癌第二期，因化療已切除三分之二的胃，這次向醫院請假騎車。他說，第一天出發下大雨，深夜騎到宜蘭礁溪就體力不支趴在欄杆上，後來在跟隨車隊的警車上休息，沿途在大家協助下騎完全程，讓他更有信心抗癌。

