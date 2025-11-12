為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    樹林濟安宮圓醮大典 22日蕭美琴點燈

    2025/11/12 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然（前排左四）與樹林濟安宮在記者會說明濟安宮圓醮系列活動。（記者黃政嘉攝）

    

    新北市樹林濟安宮將從十一月廿二日起，在樹林興仁夜市舉辦為期一個月的「酬恩祈安五朝圓醮大典」，有鶯藝歌劇團公演、保生大帝遶境等活動，廟方將邀請副總統蕭美琴參與點燈。

    神尊請至市府 劉和然參拜

    濟安宮主祀保生大帝，二〇一九年舉辦東遷百年五朝清醮後，廟方去年擲筊請示保生大帝，獲五連聖筊指示在今年辦理圓醮，象徵信仰薪火相傳，並祈求地方平安、百業興盛。

    廟方昨將神尊請至市府，副市長劉和然、兼任濟安宮董事的新北市議員廖宜琨誠心參拜。濟安宮董事長陳黃綠妹表說，希望人和神明一起努力，守護台灣土地，讓新北市發展蓬勃，樹林區的民眾平安順遂。

    劉和然指出，圓醮活動不僅延續傳統科儀，更融入戲曲、藝文展演與祈福活動，代表宗教不只是信仰和力量，也是文化傳承。

    濟安宮總幹事羅沛禎表示，圓醮系列活動從十一月廿二日起至十二月廿一日，十一月廿二日的點燈開幕典禮，邀請蕭美琴點燈，十一月廿三日有鶯藝歌劇團公演「神醫大道公」，十一月卅日有紙風車劇團演出，十二月十三日舉辦保生大帝賜福遶境，從濟安宮遶行至興仁夜市，十二月十七日至廿一日舉辦法會，開放民眾報名至十二月十五日止。

