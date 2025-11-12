普發現金「健康放大」 新北運動中心買千送千

新北市體育局推出16座國民運動中心「買千送千、買萬送萬」優惠。（體育局提供）

中央普發現金一萬元近期入帳，新北市十六座國民運動中心推出「買千送千、買萬送萬」優惠，即日起至十二月卅一日止，民眾在運動中心消費運動服務滿額，即可獲得等值運動抵用券，可用於未來消費折抵，讓普發現金「投資健康、放大價值」。各館也規劃羽球、體適能及回數票等多元方案，鼓勵市民把錢花在最值得的地方，透過運動找回健康。

優惠至年底 消費越多折抵越多

體育局指出，即日起至十二月卅一日止，十六座國民運動中心聯手推「買千送千、買萬送萬」活動，只要在任一運動中心消費運動服務滿一千元，即可獲等值一千元運動抵用券，每館限量一千份，送完為止。抵用券可到任一運動中心折抵消費，折抵方式採累進計算，消費越多、折抵越多。

體育局表示，此次優惠活動延伸至整修中的淡水、三重、泰山運動中心，二〇二六年重新開放後也可使用，讓運動價值放大升級。另外，各運動中心規劃多元優惠方案，例如新莊運動中心推出羽球個別班報名滿萬元享九五折優惠，蘆洲、中和、永和運動中心體適能課程最低八八折，五股運動中心提供回數票加贈體驗券方案，讓民眾一次付費、多次享受，延長運動樂趣。

