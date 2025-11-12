新北耶誕城11/14開城 戰情室監控人車潮

新北歡樂耶誕城14日開城，預計將吸引大量人潮。（記者羅國嘉攝）

鐵路、公車、YouBike到行人動線全面部署 嚴格取締違停

新北歡樂耶誕城將於十四日開城，預計吸引大批遊客造訪，但往年活動期間因人潮擁擠、交通壅塞等問題引發民怨。新北市長侯友宜指示跨局處擬定交通維持計畫，從鐵路、公車、YouBike到行人動線全面部署，確保交通順暢與民眾安全。交通局專門委員林昭賢說，將開設交通戰情室與交控中心，即時監控人潮、車潮因應，嚴格取締違規停車，並機動調整公車班次、管制YouBike站點。

交控中心機動調整號誌秒數

副市長陳純敬表示，耶誕城活動期間由觀光旅遊局統籌現場指揮，若遇突發狀況，立即啟動跨局處支援；演唱會高峰期加強板橋車站、縣民大道、新站路及新府路等交通熱點的現場指揮與號誌調控，並嚴格取締違規停車，維持交通秩序與行人通行安全。他呼籲民眾利用台鐵、捷運及公車等大眾運輸工具，以節省時間、減少碳排且避免塞車。

林昭賢補充，市民廣場周邊路口將於十二月十三日、十四日演唱會期間延長行人專用時相至晚間十一點，交控中心將依現場人車流量，機動調整號誌秒數，會場周邊全面禁止臨時停車。

此外，縣民大道往土城方向每日下午三點至晚間十一點，禁止左轉新站路，漢生東路口內側第二車道，將調整為左轉車道，並在道路易塞路段設置「建議改道」牌面。

演唱會期間 台鐵、北捷增班次

林昭賢指出，將依旅客候車狀況彈性加開班次、運量，活動期間調整板橋公車站部分快速公車由四號月台停靠至麗寶百貨側及一號月台前方，並機動加開班次。演唱會期間，下午四點至晚上十二點中山路上的民權路口站公車不停靠，台鐵與北捷皆增加班次。

YouBike部分站點將暫停營運

針對YouBike站點管制措施，林昭賢表示，活動期間每日下午四點至晚間十一點，市民廣場人行道禁止騎乘自行車，YouBike部分站點將暫停營運，包括板橋站一號出口（萬坪公園站）、文化路三號出口（站前廣場站）及新站路、新府路站等。

另外，針對年底將登場的淡水、八里跨河煙火活動，陳純敬說，文化局已提出人車分流及接駁車、大眾運輸規劃，警方將加強車輛管制與違規取締，避免民眾違規停車觀賞煙火，造成交通壅塞。

