花蓮馬太鞍溪爆泥流 總統允協助延伸堤防

馬太鞍溪北岸萬榮鄉段堤防，災前加強防堵洪水及泥流灌入。 （記者游太郎攝）

花蓮縣災害應變中心昨天與中央各部會連線會議，花蓮縣長徐榛蔚表示，因萬榮鄉發生馬太鞍溪泥流沖入災害，建請中央災後立即疏濬、搶通鐵公路等交通，並將北岸堤防向上延伸至上游萬榮鄉社區。總統賴清德在會中允諾，花蓮縣地震頻繁，颱風也造成嚴重災情，中央一定會協助花蓮縣因應各種災變及照顧鄉親。

北岸堤防延伸至萬榮鄉社區

徐榛蔚指出，雖然水利署持續在馬太鞍溪疏濬，但因堰塞湖的水流挾帶土泥沖毀便道，將原已疏濬的深溝溪床再次填滿、加高，災後需即時加速疏濬，才能維護鄉親安全。

建請中央災後疏濬 搶通交通

另外，馬太鞍溪北岸（鳳林鎮、萬榮鄉）出現破口，讓泥流沿著產業道路流入社區、排水、社區道路、台九線等地，請水利署即刻阻斷泥流再沖入社區外，也建議未來馬太鞍溪整治規劃時，再向上游延伸興建堤坊，以提升萬榮鄉的防洪標準。

行政院長卓榮泰回應表示，正依「重建條例」編定特別預算，預計後天經行政院會通過，送請立法院審議完成就可執行，中央與地方會充分溝通，提供產業及民眾生活協助。

新北瑞芳等預防性撤離601人

新北市瑞芳區公所昨執行土石流潛勢溪黃色警戒保全戶勸離，總計勸離一九八戶、五六七人；市長侯友宜表示，包括瑞芳、雙溪、貢寮區，全市預防性撤離六〇一人，今起各地風雨減弱。

受鳳凰颱風影響，今天金門水頭港往返廈門五通港、金門水頭港往返泉州石井港的小三通航線，全天停航；立榮、華信航空今天國內線航班全數取消。

台灣到馬祖之間海空交通中斷，估計有四九〇人滯留馬祖，馬祖四鄉五島的島際交通船昨天、今天停航。交通旅遊局長陳如嵐說，颱風過後即啟動疏運計畫，爭取民航機、軍機加班。

馬太鞍溪泥流沖入台9線，大型機具連夜清除。（花蓮縣府提供）

