中研院士梁賡義、葉均蔚獲總統科學獎 總統：盼30年內增3名諾獎得主

中研院士梁賡義（右）、葉均蔚（左）榮獲第13屆總統科學獎，與總統賴清德（中）合影。（記者塗建榮攝）

第十三屆總統科學獎昨天由總統賴清德頒發給中研院士梁賡義、葉均蔚，其中梁賡義以廣義估計方程式（GEE）開創生物統計先驅，並曾任國衛院長助台灣在疫情期間取得千萬劑AZ疫苗；葉均蔚則開創「高熵合金」定義，讓台灣成該領域發源地，為航太、軍工、電子等應用帶來無限可能。賴清德總統並期盼卅年內增三名台灣諾貝爾獎得主。

梁賡義表示，早年與同事Scott Zeger共同發表GEE，提供公衛、臨床試驗正確療效評估，嘉惠全球病患；任國衛院長時遇新冠疫情，也率隊與英國AZ公司亞洲總部代表談判，搶先各國取得十一．七萬劑AZ疫苗與後續一千萬劑來台，讓民心穩定。

請繼續往下閱讀...

葉均蔚則表示，卅年前有了高熵材料靈感，隱忍八年收集數據與架構，搶先歐美日發表五篇論文，率先提出高熵四大核心效應，建立完整學理基礎，讓台灣成為高熵領域發源地，並持續研發高熵合金，具耐高溫腐蝕及抗輻射，可應用到航太軍工等產業。

總統賴清德昨天感謝梁、葉二人的科研貢獻，更舉台灣每千人研發人力高居全球第二，未來將續推基礎科學教育及高教深耕，盼卅年內台灣在物理、化學、醫學三大領域，至少增三名諾貝爾獎得主。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法