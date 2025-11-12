廚餘養豬暫時禁止 年底前需裝設監測系統

台灣養豬青年聯盟代表在會場舉「全面禁止廚餘」等抗議標語。（記者廖耀東攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，中央暫時全面禁止廚餘養豬，環境部環境管理署昨天邀集中、彰、雲林及嘉義近八十家養豬業者及公會開會，要求十二月卅一日前裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」，有業者表示，台灣應全面禁止廚餘餵豬，但也有人強調不要因個別事件就否定廚餘餵豬。

至於廚餘養豬何時解禁？環管署強調，需完成全面查廠、裝設廚餘蒸煮即時監視及法律完備等要件後，再通盤考量。

環境部每戶補助6.5萬元裝設

環管署昨召開「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」說明會，要求廚餘需高溫九十度、蒸煮一小時，且每分鐘要上傳監控影像，希望十二月六日後落實政策，每戶先補助六萬五千元裝設費用，十二月三十一日是最後申請日。

環管署長顏旭明說明，全國目前有四二九家畜牧場使用廚餘養豬，即起陸續舉辦監控系統裝設說明會，待年底實施後，若拒監測將以違反「飼料管理法」最高開罰三百萬。

廚餘餵豬是否禁止 意見兩極

台灣養豬青年聯盟代表在會場舉「全面禁止廚餘」等抗議標語，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，目前廚餘養豬占產業大概僅八％，比例不高，養豬業者多願意配合政府政策，長遠則希望禁止家用及事業性廚餘進到養豬場。環境部統計，台中市每天約有兩百噸廚餘，中台灣「信賴台灣之友會」執行長林志達等代表指出，業界多抗議廚餘進場，因蒸煮問題太多了。

但也有業者支持延續廚餘養豬政策，台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，協會有卅六名成員以廚餘養豬，將廚餘經過高溫蒸煮處理後再餵養豬隻，不僅降低廢棄物處理負擔，也有效節省飼料資源，是資源循環與環境永續的具體實踐，「不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬價值」，廚餘養豬戶願意配合檢驗及管理。也建議，主管機關若能設立可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘在安全的環境中集中處理，再由符合條件的養豬戶使用，將能兼顧防疫與循環經濟的雙重目標。

