屏東農漁民備戰 高麗菜聞風漲1倍

屏東農漁民備戰 高麗菜聞風漲1倍2025/11/12 05:30 記者葉永騫、江志雄、李文德／綜合報導
屏東香蕉樹綁支柱抗風。（記者葉永騫攝）
氣象署預估，鳳凰颱風可能在今天傍晚至晚間於屏東登陸，屏東農、漁民如臨大敵，紛紛加強防颱措施，清理田間雜枝，防止阻塞導致田間淹水釀災；養殖戶也備妥發電機，並加固養殖設施，避免強風造成電力中斷或設備損壞影響收成。
高樹王姓棗農說，高樹鄉的蜜棗都已著果，若遇颱風侵襲，將影響春節的蜜棗產量，現在只能加強網室牢固，希望能挺過風雨；蓮霧農也非常關心颱風動態，若風力太大，一年的收穫恐怕就全沒了，盼老天爺幫幫忙；最怕強風的香蕉，受惠於農委會及縣府對於香蕉支柱的補助，許多農民都將香蕉牢牢的綁在支柱上，希望挺過這次的風災。
此外，颱風逼近，菜價先漲，運往台北農產運銷公司拍賣的宜蘭三星蔥，昨天每公斤平均拍賣價三百七十四元，是歷年同期的三倍。
西螺果菜市場葉菜漲一成
雲林西螺是全國主要蔬菜產地之一，西螺果菜市場董事長蔡德福表示，葉菜類平均價格上漲約一成，而「菜王」高麗菜則從每公斤約十元，上漲為十七到廿元，預估颱風過後可能還有一波漲幅。
雲林縣菜農搶收蔬菜。（記者李文德攝）
