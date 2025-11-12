為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰今登陸高屏 南台嚴防豪大雨／馬太鞍溪暴洪沖毀便道 花蓮萬榮鄉明利村4戶淹水

    2025/11/12 05:30 記者吳柏軒、王錦義、陳文嬋、蔡宗憲、俞肇福／綜合報導
    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲，夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，車輛被沖走。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲，夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村,車輛被沖走。（民眾提供）

    輕颱鳳凰襲台，直朝南台灣而來，預計今晨暴風圈觸陸，中心傍晚從高屏地區登陸，明天凌晨快速從台東出海，嘉義、台南、高雄、屏東、台東為警戒區，嚴防豪大雨成災。

    結構持續減弱 明天凌晨從台東出海

    鳳凰奔往台灣過程中，從中颱降為輕颱，結構持續減弱，氣象署預報員林秉煜分析，因冬季冷空氣，加上其所處南海的海溫不高，估週四凌晨從台東出海時將減弱為熱帶性低氣壓。

    鳳凰陸警警戒區雖在南台灣，但國家災害防救科技中心示警，宜花東、雙北市山區恐易因豪雨致災，宜蘭蘇澳、南澳、大同及花蓮秀林留意土石流；廿一條重要省道也易坍或易成孤島聚落；宜花東、新北及屏東等廿三個沿海鄉鎮市區淹水警戒。

    此外，鳳凰外圍環流加上東北季風共伴效應，昨天除了宜蘭降下超大豪雨致災外，花蓮也出現豪大雨，馬太鞍溪大水從堤防破口沖入萬榮鄉明利村，車輛被沖走，有四戶民宅遭淹。馬太鞍溪涵管便道北上車道沖毀，南下車道被溪水溢流淹沒，水面下便道災況不明。

    交通部長陳世凱表示，已動員機具和人員，等雨勢減緩、積水退去後，就會在最短時間進駐搶修便道。水利署長林元鵬表示，明利村災情主要是因馬太鞍溪床因淤積抬高三到四米，雖有施做便道，但跟堤防一樣高，而馬太鞍溪便橋上游約兩公里處地勢原先就比較高，所以過去沒有佈設堤防，致洪水於未佈設堤防的左岸溢出，未來會利用大量的搶險用鼎塊跟土沙來做擋水。

    馬太鞍溪涵管便道無法通行建議改道，花蓮往返台東：以台九線、台十一線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮往返瑞穗、玉里、富里：台九線─台十一線─台卅線─台九線。

    高雄預防性撤離111人、屏東126人

    由於鳳凰直朝南台灣而來，高雄、屏東都列入警戒區，高市昨天預防性撤離五個行政區的病患及孕婦共一一一人，並持續加強清疏曹公新圳等，強化區域排水能力；屏東縣則針對八個原住民鄉及滿州鄉進行預警性撤離，至昨傍晚已撤離一百二十六人；氣象單位預估恆春半島及山區今天將會出現豪大雨，龍鑾潭水庫及牡丹水庫都進行調節性放水。

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲，夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村。（鳳林警分局提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲，夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村。（鳳林警分局提供）

    台九線花蓮馬太鞍溪涵管便道淹沒在洪水中。（花蓮縣鳳林警分局提供）

    台九線花蓮馬太鞍溪涵管便道淹沒在洪水中。（花蓮縣鳳林警分局提供）

    近3日累積雨量較多地區

    近3日累積雨量較多地區

