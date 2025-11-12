賺到颱風假 桃園人出門購物吃美食

北台灣僅桃園放颱風假，因風雨不明顯，中壢大江購物中心美食區湧入滿滿人潮。（記者李容萍攝）

鳳凰颱風來襲，台灣西部昨天僅桃園市「一枝獨秀」停班停課，羨煞其他縣市民眾，不少網友大讚市長張善政「真是太帥了」，還有網友說「我女兒他們全班同學跟善政哥哥合好了」；由於桃園地區風雨不大，除了遠東SOGO中壢店和華泰名品城昨日暫停營業，包括大江購物中心、台茂購物中心、環球購物中心A8、A19以及新光三越站前店、遠百桃園、統領廣場等均正常營業。

正逢週年慶檔期的遠東SOGO中壢店昨雖停業一天，也宣布週年慶檔期順延一天至十七日結束。

請繼續往下閱讀...

包括大江購物中心、台茂購物中心因停車方便，許多民眾昨趁著颱風假前往享用美食與採購，有小朋友表示「很開心」，家長也覺得「賺到颱風假」，正好帶小朋友出來走走、買鞋子，不用人擠人。

桃園市議員黃瓊慧整理全市十家主要百貨、購物中心，僅遠東SOGO中壢店、華泰名品城二家決定休業，引來七年資歷櫃姐留言「從來沒有放過整天颱風假，這次真的有心了」，也有網友大讚「中壢遠東SOGO願意停業滿屌的，現在是週年慶」。

桃園獨放颱風假也引發網友正反爭論，有網友發問桃園沒有什麼風雨憑什麼放假，卻被留言洗版「要不要來沿海看一看」、「沿海風超強」、「放也罵、不放也罵」；另有網友說「平地風雨真的很小，還在想要不要去逛百貨公司」，引來其他網友回應「不要成為幫凶，就是有要逛街的人，業者才會要員工颱風天冒險上班」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法