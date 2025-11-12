桃園獨放颱風假 張善政︰五區風雨達標

鳳凰颱風來襲，前晚全台尚未發布陸上警報，桃園市政府罕見宣布昨日停班停課，雖然許多人大讚市長張善政體貼市民放颱風假，但也引來質疑怎麼全台西部地區只有桃園放假？張善政昨現身說明放假決策過程表示，因為沿海四區風力預報達標且超出一級，山區復興區雨量預報也達標，而桃園市跨區通勤、通學情況頻繁，因此決定全市一致放假。

考量跨區通勤通學頻繁

張善政表示，市府前晚七點收到最後的預報顯示，沿海四區的風力都達標，而且陣風還超過達標下限一級，在北部地區來講，桃園的風力是最大的；另外，山區的復興區雨量也達標，因此有五區風雨預報達標。

請繼續往下閱讀...

張善政說，接著就是決定五區放假，還是全市放？因為丹娜絲颱風是沿海四區放假，當時是暑假，只有少數學校上課，因為分區放假，有的老師住在放假區域，但學校沒放假，老師無法到校，學校又難以短時間找人代課、就開了天窗。但現在各級學校都開學了，為了顧及老師的安全及學校開課的正常性，因此決定全市一起放假。

他說，決策的原因有二，一是風雨預報不只達標，風力還比下限高一級；二是考慮到桃園沿海地區與非沿海區間，民眾跨區通勤、通學的現象非常密集，這與其他縣市不同。

對於北北基桃放假不同調，張善政說，決策過程中都有彼此諮商，了解彼此的狀況如何？像是新北市、台北市就決定分區停班、停課，基北北桃雖是相同生活圈，但這次每個地方的情況還是有不一樣，這時候就沒有必要綁在一起，決策重點是得考慮各自天氣與特殊情況。

配合氣象署預測 議員肯定脫勾基北北

民進黨桃園市議員黃瓊慧昨對市府終於願意配合中央氣象署的風力預測讓市民放假，給予高度肯定，也請市長「每次都像這樣苦民所苦」；她說，沿海地區民眾反映，前晚、昨天上午的風力確實很強勁，市府願意體恤市民颱風天出門不便且危險，讓人沒話說。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法