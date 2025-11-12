房裡交流道設匝道 議員促請台中助攻

台六十一線苗栗縣苑裡房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改為「全套」匝道，日前計畫遭交通部以用地取得尚待釐清、聯絡道拓寬時程未定兩理由退回再議。縣議員陳品安認為，計畫需使用到台中市境土地，促請苗栗縣政府可換位思考，將匝道以當地里名、地方名命名，爭取台中支持與認同，以利計畫順利推行。

籲縣府以地方名命名 爭取認同

陳品安於昨在議會定期會指出，該計畫於去年底獲公路局有條件審議通過，當時公路局提出用地取得、匝道聯絡道一四〇線拓寬兩項要求。目前一四〇線拓寬案第一期已準備動工，第二期也將送公路局審議，公路局理當不會不知道。

但交通部退回計畫理由，依舊是這兩個問題，陳品安認為，苑裡、通霄與台中市大甲區是同一生活圈，促請苗縣府可以換位思考，像交流道可用當地福德里、船頭埔地名來命名，尋求台中市政府幫忙支持。

苗縣府交通工務處長古明弘回應，交通部長於今年三月間前往視察，縣府原期待九月核定，未料退回。立委陳超明於四日即召開協調會，中市府也派副局長代表出席並明確表示會支持並提供後續行政協助；縣府也承諾會主導用地徵收作業，甚至支應配合款。

聯絡道開闢部分，古說，苗縣府也會配合增設匝道期程，於提報計畫中，明確載明同步於二〇三一年完成，並預計近日至公路局、交通部拜會懇託。

