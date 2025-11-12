為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    房裡交流道設匝道 議員促請台中助攻

    2025/11/12 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    台六十一線苗栗縣苑裡房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改為「全套」匝道，日前計畫遭交通部以用地取得尚待釐清、聯絡道拓寬時程未定兩理由退回再議。縣議員陳品安認為，計畫需使用到台中市境土地，促請苗栗縣政府可換位思考，將匝道以當地里名、地方名命名，爭取台中支持與認同，以利計畫順利推行。

    籲縣府以地方名命名 爭取認同

    陳品安於昨在議會定期會指出，該計畫於去年底獲公路局有條件審議通過，當時公路局提出用地取得、匝道聯絡道一四〇線拓寬兩項要求。目前一四〇線拓寬案第一期已準備動工，第二期也將送公路局審議，公路局理當不會不知道。

    但交通部退回計畫理由，依舊是這兩個問題，陳品安認為，苑裡、通霄與台中市大甲區是同一生活圈，促請苗縣府可以換位思考，像交流道可用當地福德里、船頭埔地名來命名，尋求台中市政府幫忙支持。

    苗縣府交通工務處長古明弘回應，交通部長於今年三月間前往視察，縣府原期待九月核定，未料退回。立委陳超明於四日即召開協調會，中市府也派副局長代表出席並明確表示會支持並提供後續行政協助；縣府也承諾會主導用地徵收作業，甚至支應配合款。

    聯絡道開闢部分，古說，苗縣府也會配合增設匝道期程，於提報計畫中，明確載明同步於二〇三一年完成，並預計近日至公路局、交通部拜會懇託。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播