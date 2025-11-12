為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    午餐水果顆狀難吃 議員籲增截切選項

    2025/11/12 05:30 記者董冠怡／台北報導
    洪婉臻在現場擺放柳橙、百香果及截切水果，讓教育局長湯志民徒手剝皮試吃。（記者董冠怡攝）

    洪婉臻在現場擺放柳橙、百香果及截切水果，讓教育局長湯志民徒手剝皮試吃。（記者董冠怡攝）

    台北市國小營養午餐十年支出八十六億元，其中水果占比一成五達十三億元，市議員洪婉臻昨天在議會教育部門質詢說，台灣是水果大國，但營養午餐多發放蘋果、芭樂等顆狀類，需要刀子等工具切開食用，根本是在為難小學生，大嘆「原型水果好『難』吃」，甚至衍生柳橙挖洞插吸管等怪象，要求市府以兼顧環保為前提，研議增設截切水果選項；教育局回應，將邀集學校、團膳業者討論研究規劃。

    教育局長徒手剝皮吃柳橙 體驗學童不便

    洪婉臻指出，營養午餐水果多以原型供應為主，種類有限、剝皮困難費時，中午用餐時間僅半小時，要打菜、吃飯、整理，來不及把水果吃完，除了挖洞插吸管「創意處理」之外，還會帶回家「孝敬父母」或爛在書包裡壓成泥，非常噁心。

    她提到，國小營養午餐包含家長繳費與政府食材補助在內，一〇三學年度至一一二學年度合計八十六億元，水果占十三億元，完食率低很浪費，並於現場擺放柳橙、百香果及截切水果，讓教育局長湯志民在沒有其他工具輔助下，徒手剝皮吃柳橙，體驗小朋友的不便，要求教育局研議增設截切水果選項，方便入口提高攝取率，進而達成廚餘減量，可從小學生先行試辦，再視成效擴大適用對象。

    教育局回應，裁切水果或能增加學生食用意願，但於學校午餐供應尚需考量如水果截切過程易導致氧化、維生素流失與口感變差、截切後保鮮時間短、冷藏保存與快速配送、微生物繁殖與食安風險，將邀集學校討論可行方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播