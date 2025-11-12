午餐水果顆狀難吃 議員籲增截切選項

洪婉臻在現場擺放柳橙、百香果及截切水果，讓教育局長湯志民徒手剝皮試吃。（記者董冠怡攝）

台北市國小營養午餐十年支出八十六億元，其中水果占比一成五達十三億元，市議員洪婉臻昨天在議會教育部門質詢說，台灣是水果大國，但營養午餐多發放蘋果、芭樂等顆狀類，需要刀子等工具切開食用，根本是在為難小學生，大嘆「原型水果好『難』吃」，甚至衍生柳橙挖洞插吸管等怪象，要求市府以兼顧環保為前提，研議增設截切水果選項；教育局回應，將邀集學校、團膳業者討論研究規劃。

教育局長徒手剝皮吃柳橙 體驗學童不便

洪婉臻指出，營養午餐水果多以原型供應為主，種類有限、剝皮困難費時，中午用餐時間僅半小時，要打菜、吃飯、整理，來不及把水果吃完，除了挖洞插吸管「創意處理」之外，還會帶回家「孝敬父母」或爛在書包裡壓成泥，非常噁心。

請繼續往下閱讀...

她提到，國小營養午餐包含家長繳費與政府食材補助在內，一〇三學年度至一一二學年度合計八十六億元，水果占十三億元，完食率低很浪費，並於現場擺放柳橙、百香果及截切水果，讓教育局長湯志民在沒有其他工具輔助下，徒手剝皮吃柳橙，體驗小朋友的不便，要求教育局研議增設截切水果選項，方便入口提高攝取率，進而達成廚餘減量，可從小學生先行試辦，再視成效擴大適用對象。

教育局回應，裁切水果或能增加學生食用意願，但於學校午餐供應尚需考量如水果截切過程易導致氧化、維生素流失與口感變差、截切後保鮮時間短、冷藏保存與快速配送、微生物繁殖與食安風險，將邀集學校討論可行方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法