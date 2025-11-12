北市僅12里放颱風假 挨批擾民

首度以里為範圍基準

鳳凰颱風來襲，台北市十一日僅士林、北投山區十二個里停班停課，其餘正常上班上課，共同生活圈的桃園市則停班停課，不僅打破過去北北基桃共同決策的模式，也首度以里為範圍基準停班停課，網友以台北市長蔣萬安今年在天母萬聖節活動，裝扮成動畫電影「Kpop獵魔女團」中的「Saja boys」，大玩諧音梗調侃他是「殺假boy」，議員王孝維另批放假不同步擾民；對此蔣萬安昨天說，依專業數據做決定，這幾天將按慣例與周邊縣市交換意見。

蔣萬安：依專業數據決定

台北市首度以「里」作為停班課範圍基準在網路上引發討論；教育局長湯志民補充，十月下旬連日大雨，陽明山區學校依據各校地理環境和風雨狀況個別決定是否停班課，當時多名跨黨市議員建議應同步，綜合檢討調整做法，市府並視風雨狀況達標，發布十二里停班課資訊。

打破北北基桃決策模式

王孝維昨天在市議會教育部門質詢指出，先前都說北北基桃共同生活圈上班、放假同進退，這次卻脫鉤，台北市二區十二里停班課、新北市七區停班課、基隆市上班課、桃園市停班課，造成民眾困擾，以轄區內湖為例，同樣靠近山區，昨天早上陣風九至十二級，學生仍須冒著風雨上課，市府應顧及孩童颱風天通學安全。

蔣萬安昨天主持市政會議前受訪說，停班課與否是按專業數據決定，也會考量市民正常生活，不會受太大影響，依相關數據顯示，陽明山周邊十二里可能達標，因此十一日停班停課，其他正常上班上課，這幾天會依照慣例和鄰近周邊縣市交換意見。

